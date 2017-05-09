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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Норвегия
Группа A
17:15 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29684519/
9 мая 2017, 15:25 | Чемпионат.com

Дрожь по телу — и никакой фальши. Сборная России — на могиле пленных

В День Победы хоккеисты и тренеры сборной России по хоккею возложили цветы к мемориалу в Зигбурге, где захоронены советские пленные.

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© РИА "Новости"

День победы — праздник для нашей страны особенно трепетный, объединяющий целый народ. Неважно где вы находитесь в данный момент, какое у вас гражданство, и кто вы по профессии. Если в вашей семье был тот, кто положил силы, здоровье или жизнь ради чистого неба над головой, эта дата всегда будет чем-то особенным. Хоккеисты и тренеры сборной России, оказавшиеся в эти дни на немецкой земле, не исключение.

— 9 мая с детства было особенным праздником. Мы естественно ездили с родителями с цветами, чтили память. Все россияне это делают и будут делать, — делится воспоминаниями Андрей Василевский.

Однако не все игроки сборной пожелали делиться сокровенным, открывая душу. Накануне, после победы над сборной Германии, всех удивил Никита Кучеров. На безобидный вопрос журналиста о том, есть ли в семье звезды «Тампы-Бэй» те, кого затронула война, он неожиданно вспылил.

— Что за вопросы вы задаёте? Что за бред? Конечно же, у меня есть в семье такие люди, но почему я вам должен сейчас это рассказывать? — недоумевал Никита, только-только оформивший дубль в ворота немцев.

Такую реакцию Кучерова можно объяснить эмоциями, которые не успели улечься после битвы с хозяевами турнира. На следующий день, когда сборная России отправилась в город Зигбург, что в 30 км от Кёльна, всё было куда спокойнее и сдержаннее.

В год, когда сборная России последний раз брала золото чемпионата мира, хоккеисты и тренеры посетили «Линию Сталина» в Минске. Тогда всем врезался в память Александр Овечкин, азартно стрелявший из пулемёта. Посещение военно-исторического комплекса выглядело как нечто, способное зарядить команду, дать ей победный импульс.

На этот раз сборная, которой, как и в 2014 году, руководит Олег Знарок, обошлась без стрельбищ, фотографий на танке и прочих попыток поднять командный дух. В Зигбург хоккеисты отправились ради того, чтобы возложить цветы на могилу советских военнопленных, которая расположена на местном городском кладбище. Помимо игроков память погибших почтили тренеры и административный штаб сборной России, а Антон Белов приехал вместе со своей дочкой.

Во время войны в Зигбурге находился пороховой завод, на котором работали военнопленные и каторжники из Восточной Европы. Они же и захоронены на кладбище. На немецкой земле покоятся грузины, украинцы и казахстанцы. Кто-то не дожил до капитуляции всего несколько недель. Среди 109 надгробий встречаются и неизвестные, а где-то на начертано только имя. Под землёй оказались 16 женщин и трое детей….

— Те, кто был здесь захоронен, для родственников остались пропавшим без вести. В нашем расположении была совсем скудная информация, но тем не менее мы начали рассылать письма в разные республики. Искали людей по интернету, обращались в прессу. В настоящий момент мы нашли 17 семей, которое полагали, что их родные пропали без вести. Представьте, какие чувства испытали люди, спустя столько лет узнавшие, где похоронены их родственники, — рассказывает хранитель мемориала.

Помимо небольших памятников, на которых начертаны имена погибших пленных, на кладбище Зигбурга установлена стелла. Надпись на ней гласит: «Вечная память нашим товарищам, погибшим в фашистской неволе. 1941−1945». Местным русскоговорящим жителям удалось привести в порядок захоронение, и теперь они посещают его каждый год 9 мая. На этот раз День победы пришёлся на будний день, и простых жителей Зигбурга на кладбище было совсем немного, но буквально каждый из них благодарил хоккеистов сборной за вчерашнюю победу над Германией. Кто-то даже специально принёс российский флаг, чтобы оставить на нём автографы. И конечно, всех интересовало здоровье Сергея Мозякина.

Капитан сборной России, пострадавший в матче с немцами, приехал в Зигбург вместе с командой и не выглядел человеком с диагнозом «сотрясение мозга».

— Вы же видите, Мозякин улыбается, значит всё в порядке, — уверял Роман Ротенберг.

Правда, первый вице-президент ФХР тут же оговорился, что окончательная информация по состоянию капитана будет известна в среду, когда он пройдёт повторное обследование. Сам же Мозякин на вопрос одного из журналистов о состоянии здоровья улыбнулся и обронил загадочное «свистит!». К матчу с Данией туман вокруг травмы Сергея должен развеяться.

Если на выходе из автобуса на лицах игроков ещё были улыбки, то возле могил царили совсем другие эмоции. Кто-то прятал глаза под солнцезащитными очками, кто-то стоял с опущенной головой, а Артемий Панарин не скрывал, что стоя на этом месте, его пробирала дрожь.

— Рад, что молодые ребята приехали. Без громких слов всё прошло. Я смотрел на их лица. Они понимают… Дай Бог, чтобы такой войны больше никогда не было, — подвёл черту Владимир Владимирович Юрзинов, чьё детство прошло в 40-е годы.

«Здесь нет никакой фальши, не надо искать искусственности», — уверял Ротенберг. Да только в этом не было никакой необходимости. Достаточно было посмотреть на ребят, чтобы понять: для них День Победы — это точно такой же праздник со слезами на глазах, как и для всех нас.

«Напишешь правду — не поверят»: истории ветеранов.
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