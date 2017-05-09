Эксперт: Капризов и опытный игрок из НХЛ одинаково нужны сборной РФ на чемпионате мира

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Норвегия
Группа A
17:15 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29684419/
9 мая 2017, 15:09 | ТАСС

Эксперт: Капризов и опытный игрок из НХЛ одинаково нужны сборной РФ на чемпионате мира

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборной России, которая может лишиться капитана Сергея Мозякина из- за травмы, в одинаковой степени может потребоваться как молодой форвард Кирилл Капризов, так и опытный игрок из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал известный российский тренер Владимир Юрзинов- младший.

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Мозякин получил травму в матче со сборной Германии (6:3), у хоккеиста подозрение на сотрясение мозга. Окончательное решение по участию 36-летнего игрока на турнире будет принято 10 мая.

«Сергей — очень важный игрок для команды, и в сборной, как и в магнитогорском “Металлурге”, он играет ключевую роль. Прошла информация, что серьезного сотрясения мозга нет, и я надеюсь, что он сыграет в следующих матчах. Несмотря на то, что команда у нас молодая, она достаточно опытная, игроки собраны по-спортивному злые, они будут стараться за Сергея», — отметил Юрзинов-младший.

В окончательную заявку на турнир не попал 20-летний Капризов, который стал самым ценным игроком молодежного чемпионата мира — 2017 и сыграл за первую сборную в нескольких матчах Евротура. Также в ближайшее время состав российской команды могут пополнить либо нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, либо форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, чьи команды в седьмом матче ¼ финала Кубка Стэнли разыграют путевку в полуфинал плей-офф НХЛ. «У тренеров сборной будет несколько дней подумать, нужно посмотреть, кто освободится из НХЛ. Несомненно, Капризов заслужил место в сборной, но с травмой Мозякина нам может потребоваться опытный игрок, но я думаю, что и заявка Капризова, и заявка игрока из НХЛ будет правильным решением, они в равной мере необходимы команде», — отметил эксперт.

«Сейчас в сборной наигранные звенья, по играм было видно, что в команде хороший спортивный дух, настрой, и здесь нужно знать изнутри, кого лучше вызвать. Тренерский штаб должен принять правильное решение», — добавил он.

«Сборная России — это хорошо мотивированная команда»

На чемпионате мира российская сборная одержала три победы в трех матчах — над командами Швеции (2:1 по буллитам), Италии (10:1) и Германии (6:3). «Мне понравилась наша сборная, потому что играет много молодежи, которая получила свой шанс, это хорошая, мотивированная команда. Несомненно, мы нацелены на первое место в группе, но нужно помнить, что предварительный этап в первую очередь очень важен психологически. Команда сыгрывается, ищет до сих пор сочетания, и к матчам на вылет необходимо это окончательно сформировать», — заявил Юрзинов-младший.

Помимо Андрея Василевского, который защищал ворота сборной во всех трех матчах, в заявке национальной команды находятся еще два вратаря — Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. «Андрей сыграл хорошо все три матча. Вратарь очень важное звено команды, и хорошо, что Василевский после переезда в НХЛ прогрессирует и завоевал в “Тампа-Бэй” место основного голкипера. Все-таки, я думаю, кто-то из запасных обязательно сыграет, потому что, если вдруг что-то не сложится у Андрея, ему должна быть замена», — резюмировал собеседник агентства.

В следующем мачте сборная России сыграет с командой Дании. Игра состоится 11 мая, начало — в 17:15 мск.
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