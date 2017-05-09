Эксперт: Капризов и опытный игрок из НХЛ одинаково нужны сборной РФ на чемпионате мира
МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборной России, которая может лишиться капитана Сергея Мозякина из- за травмы, в одинаковой степени может потребоваться как молодой форвард Кирилл Капризов, так и опытный игрок из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал известный российский тренер Владимир Юрзинов- младший.
Мозякин получил травму в матче со сборной Германии (6:3), у хоккеиста подозрение на сотрясение мозга. Окончательное решение по участию 36-летнего игрока на турнире будет принято 10 мая.
«Сергей — очень важный игрок для команды, и в сборной, как и в магнитогорском “Металлурге”, он играет ключевую роль. Прошла информация, что серьезного сотрясения мозга нет, и я надеюсь, что он сыграет в следующих матчах. Несмотря на то, что команда у нас молодая, она достаточно опытная, игроки собраны
В окончательную заявку на турнир не попал 20-летний Капризов, который стал самым ценным игроком молодежного чемпионата мира — 2017 и сыграл за первую сборную в нескольких матчах Евротура. Также в ближайшее время состав российской команды могут пополнить либо нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, либо форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, чьи команды в седьмом матче ¼ финала Кубка Стэнли разыграют путевку в полуфинал
«Сейчас в сборной наигранные звенья, по играм было видно, что в команде хороший спортивный дух, настрой, и здесь нужно знать изнутри, кого лучше вызвать. Тренерский штаб должен принять правильное решение», — добавил он.
«Сборная России — это хорошо мотивированная команда»
На чемпионате мира российская сборная одержала три победы в трех матчах — над командами Швеции (2:1 по буллитам), Италии (10:1) и Германии (6:3). «Мне понравилась наша сборная, потому что играет много молодежи, которая получила свой шанс, это хорошая, мотивированная команда. Несомненно, мы нацелены на первое место в группе, но нужно помнить, что предварительный этап в первую очередь очень важен психологически. Команда сыгрывается, ищет до сих пор сочетания, и к матчам на вылет необходимо это окончательно сформировать», — заявил
Помимо Андрея Василевского, который защищал ворота сборной во всех трех матчах, в заявке национальной команды находятся еще два вратаря — Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. «Андрей сыграл хорошо все три матча. Вратарь очень важное звено команды, и хорошо, что Василевский после переезда в НХЛ прогрессирует и завоевал в “Тампа-Бэй” место основного голкипера.
В следующем мачте сборная России сыграет с командой Дании. Игра состоится 11 мая, начало — в 17:15 мск.
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