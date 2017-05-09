Эксперт: Капризов и опытный игрок из НХЛ одинаково нужны сборной РФ на чемпионате мира

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Мозякин получил травму в матче со сборной Германии (6:3), у хоккеиста подозрение на сотрясение мозга. Окончательное решение по участию 36-летнего игрока на турнире будет принято 10 мая.

«Сергей — очень важный игрок для команды, и в сборной, как и в магнитогорском “Металлурге”, он играет ключевую роль. Прошла информация, что серьезного сотрясения мозга нет, и я надеюсь, что он сыграет в следующих матчах. Несмотря на то, что команда у нас молодая, она достаточно опытная, игроки собраны по-спортивному злые, они будут стараться за Сергея», — отметил Юрзинов-младший.

В окончательную заявку на турнир не попал 20-летний Капризов, который стал самым ценным игроком молодежного чемпионата мира — 2017 и сыграл за первую сборную в нескольких матчах Евротура. Также в ближайшее время состав российской команды могут пополнить либо нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, либо форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, чьи команды в седьмом матче ¼ финала Кубка Стэнли разыграют путевку в полуфинал плей-офф НХЛ. «У тренеров сборной будет несколько дней подумать, нужно посмотреть, кто освободится из НХЛ. Несомненно, Капризов заслужил место в сборной, но с травмой Мозякина нам может потребоваться опытный игрок, но я думаю, что и заявка Капризова, и заявка игрока из НХЛ будет правильным решением, они в равной мере необходимы команде», — отметил эксперт.

«Сейчас в сборной наигранные звенья, по играм было видно, что в команде хороший спортивный дух, настрой, и здесь нужно знать изнутри, кого лучше вызвать. Тренерский штаб должен принять правильное решение», — добавил он.

«Сборная России — это хорошо мотивированная команда»

На чемпионате мира российская сборная одержала три победы в трех матчах — над командами Швеции (2:1 по буллитам), Италии (10:1) и Германии (6:3). «Мне понравилась наша сборная, потому что играет много молодежи, которая получила свой шанс, это хорошая, мотивированная команда. Несомненно, мы нацелены на первое место в группе, но нужно помнить, что предварительный этап в первую очередь очень важен психологически. Команда сыгрывается, ищет до сих пор сочетания, и к матчам на вылет необходимо это окончательно сформировать», — заявил Юрзинов-младший.

Помимо Андрея Василевского, который защищал ворота сборной во всех трех матчах, в заявке национальной команды находятся еще два вратаря — Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. «Андрей сыграл хорошо все три матча. Вратарь очень важное звено команды, и хорошо, что Василевский после переезда в НХЛ прогрессирует и завоевал в “Тампа-Бэй” место основного голкипера. Все-таки, я думаю, кто-то из запасных обязательно сыграет, потому что, если вдруг что-то не сложится у Андрея, ему должна быть замена», — резюмировал собеседник агентства.

В следующем мачте сборная России сыграет с командой Дании. Игра состоится 11 мая, начало — в 17:15 мск.