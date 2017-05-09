Не омрачили праздник

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Встреча на льду «Ланксесс-Арены» в Кельне завершилась со счетом 6:3. Таким образом, наша команда после трех игр потеряла лишь одно очко и является главным претендентом на первое место в группе A.

В первый день турнира подопечные Олега Знарка победили в овертайме команду Швеции (2:1), в которую на этот чемпионат приехал довольно внушительный десант из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Впрочем, отчасти этот момент на первых порах даже играл в минус командам с широким представительством игроков из-за океана. Привыкшие к маленьким североамериканским площадкам они первые дни потратили на адаптацию к большим европейским.

Это отметил форвард «Тампы-Бэй» и главная звезда нынешней сборной России Никита Кучеров.

— Было тяжело физически, лишь во втором матче мы разыгрались, став немного посвежее, но адаптация еще продолжается, — сказал «Известиям» Никита Кучеров. — Нужно еще немного времени, чтобы привыкнуть к большим площадкам.

В игре со сборной Швеции звено Никиты Кучерова и его партнера по «Тампе» Владислава Наместникова оказалось незаметным. На следующий день они уже активно поучаствовали в разгроме сборной Италии (10:1). В частности, Никита Кучеров набрал 4 очка (1 гол и 3 голевые передачи). Однако сам Никита после матча с итальянцами был недоволен своей игрой. Главный тренер команды Олег Знарок также подчеркнул, что Кучеров может играть лучше.

Проигрывая шведам после двух периодов со счетом 0:1, тренерский штаб сборной пошел на первые перестановки, переведя в тройку к Сергею Андронову Александра Барабанова. В итоге силовое звено и сравняло счет в основное время, а в серии буллитов блестяще сыграл вратарь Андрей Василевский, отразивший два штрафных броска скандинавов. Победный буллит реализовал Артемий Панарин.

Еще одним из лидеров нашей команды стал Сергей Плотников. Форвард СКА, демонстрировавший слабую результативность весь последний год, оказался главным бойцом команды России в первых матчах. Именно ему больше всех доставалось от грязно действовавших итальянцев, на что Сергей отвечал жесткими силовыми приемами. А в матче с командой Германии Сергей Плотников ценой удаления отомстил нападающему хозяев Патрику Хагеру, нанесшему травму капитану сборной России Сергею Мозякину.

36-летний форвард нашей команды был вынужден покинуть арену прямо в ходе матча с немцами и уехать на медобследование, которое, к счастью, не выявило у него сотрясение мозга, хотя изначально на это имелись подозрения. Патрик Хагер был удален до конца игры, и российские болельщики облили его пивом, когда он уходил в подтрибунное помещение.

— Бросился на немцев, потому что моего партнера Мозякина не по правилам ударили в голову, — пояснил после игры Плотников. — Я должен был ответить, отреагировать, нельзя просто допускать грязь в хоккее. Не поощряю, что болельщики лили пиво на Хагера, если это так, но все всё видели. Я не считаю себя воспитателем соперников, просто всегда готов постоять за партнеров.

Команду Германии россияне изначально опасались даже больше шведов. Особенно после того, как немцы в первом матче обыграли сильную сборную США (2:1). Учитывая ажиотаж вокруг турнира и максимальную заполняемость «Ланксесс-Арены», у немцев была сильная поддержка болельщиков. Но накануне Дня Победы после двух периодов наша команда от хозяев стадиона оставила одни развалины, поведя в счете 5:0.

Лишь в третьем периоде ряд удалений у России позволил подопечным Марко Штурма сделать счет более солидным — 6:3. Теперь наша команда является фаворитом группы. Это отмечают и ее соперники.

— У команды России очень солидная игра на старте чемпионата мира, эта сборная является реальным претендентом на победу в турнире, — заявил «Известиям» главный тренер тольяттинской «Лады», член тренерского штаба сборной Латвии Артис Аболс. — Мощь, сыгранность звеньев, наличие индивидуально сильных хоккеистов и характер делают свое дело. Когда игроки из НХЛ окончательно привыкнут к большим площадкам, сборная России станет еще сильнее. Пока она еще имеет серьезный резерв для роста.

Интересно, что именно Латвия после трех туров является лидером группы А, не потеряв ни одного очка. Прибалтийская сборная победила команду Дании (3:0) и Словакии (3:1). Сейчас она является одним из претендентов на выход в четвертьфинал.

С нашей сборной латыши сыграют 15 мая. Ближайший матч команда Знарка проведет 11 мая против сборной Дании. А пока команда России ушла на трехдневный перерыв и отметила День Победы. По этому случаю вся российская делегация утром 9 мая поехала в город Зигбург, находящийся в 30 километрах от Кельна. Там на немецком кладбище в братской могиле похоронены пленные советские солдаты и мирные советские граждане, которых забрали на работу в Германию в годы войны. Хоккеисты, тренеры и руководители сборной России возложили цветы на месте захоронения.