Не омрачили праздник

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Норвегия
Группа A
17:15 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29684217/
9 мая 2017, 14:43 | Известия.Ру

Не омрачили праздник

Сборная России накануне Дня Победы уверенно победила хозяев чемпионата мира — сборную Германии.

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Встреча на льду «Ланксесс-Арены» в Кельне завершилась со счетом 6:3. Таким образом, наша команда после трех игр потеряла лишь одно очко и является главным претендентом на первое место в группе A.

В первый день турнира подопечные Олега Знарка победили в овертайме команду Швеции (2:1), в которую на этот чемпионат приехал довольно внушительный десант из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Впрочем, отчасти этот момент на первых порах даже играл в минус командам с широким представительством игроков из-за океана. Привыкшие к маленьким североамериканским площадкам они первые дни потратили на адаптацию к большим европейским.

Это отметил форвард «Тампы-Бэй» и главная звезда нынешней сборной России Никита Кучеров.

— Было тяжело физически, лишь во втором матче мы разыгрались, став немного посвежее, но адаптация еще продолжается, — сказал «Известиям» Никита Кучеров. — Нужно еще немного времени, чтобы привыкнуть к большим площадкам.

В игре со сборной Швеции звено Никиты Кучерова и его партнера по «Тампе» Владислава Наместникова оказалось незаметным. На следующий день они уже активно поучаствовали в разгроме сборной Италии (10:1). В частности, Никита Кучеров набрал 4 очка (1 гол и 3 голевые передачи). Однако сам Никита после матча с итальянцами был недоволен своей игрой. Главный тренер команды Олег Знарок также подчеркнул, что Кучеров может играть лучше.

Проигрывая шведам после двух периодов со счетом 0:1, тренерский штаб сборной пошел на первые перестановки, переведя в тройку к Сергею Андронову Александра Барабанова. В итоге силовое звено и сравняло счет в основное время, а в серии буллитов блестяще сыграл вратарь Андрей Василевский, отразивший два штрафных броска скандинавов. Победный буллит реализовал Артемий Панарин.

Еще одним из лидеров нашей команды стал Сергей Плотников. Форвард СКА, демонстрировавший слабую результативность весь последний год, оказался главным бойцом команды России в первых матчах. Именно ему больше всех доставалось от грязно действовавших итальянцев, на что Сергей отвечал жесткими силовыми приемами. А в матче с командой Германии Сергей Плотников ценой удаления отомстил нападающему хозяев Патрику Хагеру, нанесшему травму капитану сборной России Сергею Мозякину.

36-летний форвард нашей команды был вынужден покинуть арену прямо в ходе матча с немцами и уехать на медобследование, которое, к счастью, не выявило у него сотрясение мозга, хотя изначально на это имелись подозрения. Патрик Хагер был удален до конца игры, и российские болельщики облили его пивом, когда он уходил в подтрибунное помещение.

— Бросился на немцев, потому что моего партнера Мозякина не по правилам ударили в голову, — пояснил после игры Плотников. — Я должен был ответить, отреагировать, нельзя просто допускать грязь в хоккее. Не поощряю, что болельщики лили пиво на Хагера, если это так, но все всё видели. Я не считаю себя воспитателем соперников, просто всегда готов постоять за партнеров.

Команду Германии россияне изначально опасались даже больше шведов. Особенно после того, как немцы в первом матче обыграли сильную сборную США (2:1). Учитывая ажиотаж вокруг турнира и максимальную заполняемость «Ланксесс-Арены», у немцев была сильная поддержка болельщиков. Но накануне Дня Победы после двух периодов наша команда от хозяев стадиона оставила одни развалины, поведя в счете 5:0.

Лишь в третьем периоде ряд удалений у России позволил подопечным Марко Штурма сделать счет более солидным — 6:3. Теперь наша команда является фаворитом группы. Это отмечают и ее соперники.

— У команды России очень солидная игра на старте чемпионата мира, эта сборная является реальным претендентом на победу в турнире, — заявил «Известиям» главный тренер тольяттинской «Лады», член тренерского штаба сборной Латвии Артис Аболс. — Мощь, сыгранность звеньев, наличие индивидуально сильных хоккеистов и характер делают свое дело. Когда игроки из НХЛ окончательно привыкнут к большим площадкам, сборная России станет еще сильнее. Пока она еще имеет серьезный резерв для роста.

Интересно, что именно Латвия после трех туров является лидером группы А, не потеряв ни одного очка. Прибалтийская сборная победила команду Дании (3:0) и Словакии (3:1). Сейчас она является одним из претендентов на выход в четвертьфинал.

С нашей сборной латыши сыграют 15 мая. Ближайший матч команда Знарка проведет 11 мая против сборной Дании. А пока команда России ушла на трехдневный перерыв и отметила День Победы. По этому случаю вся российская делегация утром 9 мая поехала в город Зигбург, находящийся в 30 километрах от Кельна. Там на немецком кладбище в братской могиле похоронены пленные советские солдаты и мирные советские граждане, которых забрали на работу в Германию в годы войны. Хоккеисты, тренеры и руководители сборной России возложили цветы на месте захоронения.
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