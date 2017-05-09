Лукашенко резко раскритиковал игру сборной Белоруссии по хоккею на чемпионате мира

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Сборная Белоруссии в понедельник уступила канадцам (0:6) и потерпела третье поражение в трех матчах группового этапа чемпионата мира, проходящего в Германии и Франции.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа B, 8.05.2017, 17:15 0:6 Беларусь Канада

«Пока играют отвратительно. И ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира, мы договорились с тренерами, спортсменами, соберемся и будем думать, что делать. В хоккее — провал, в футболе — провал, в биатлоне, где мы всегда наверху были, — провал, и этого допустить мы не можем. Уже там никто не скажет, что мы кому-то не заплатили или не профинансировали… Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта», — заявил Лукашенко во вторник в Минске журналистам.

Он пообещал «отрегулировать» эту сферу. «Посмотрим, что будет дальше. Сделают выводы, будут играть — будем это принимать, нет — значит, мы с этим мириться не будем», — добавил президент.

Он объяснил свою острую критику тем, что «спорт — это величайшая идеология», которая позволяет населению страны объединяться вокруг успеха спортсменов, «воспрянуть духом». «Смотрят миллионы людей, переживают, а к ним такое отношение», — подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что Белоруссия с Латвией подали заявку и рассчитывают принять вместе в 2021 году чемпионат мира по хоккею. В этой связи президент заверил, что если не в этом году, то в 2022 или 2023 годах первенство обязательно снова пройдет в Белоруссии.

«Надо везти этот вид спорта в страну не для популяризации, он и так у нас популярен, надо везти для того, чтобы выигрывать. Но так, как играет наша команда — это просто людям по нервам», — обратил внимание Лукашенко. «Понимаем, что играли с фаворитами, но и они не супервеликие….

Цитата Развязность, отсутствие дисциплины, скатывание на индивидуальную игру, которой не владеет ни один наш хоккеист…

Нет, они еще в своей зоне крутят этой шайбой, теряют и получают голы", — сказал президент.

Игру белорусской хоккейной сборной с командой Канады Лукашенко назвал «стыдобищем». «Чего вышли, если ноги подкашиваются — бежать не могут, бросать по воротам не могут… Скатились на какую-то тягомотину. Вышли — играйте», — добавил он.