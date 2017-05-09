Лукашенко резко раскритиковал игру сборной Белоруссии по хоккею на чемпионате мира

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Норвегия
Группа A
17:15 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29684215/
9 мая 2017, 14:40 | Р-Спорт

Лукашенко резко раскритиковал игру сборной Белоруссии по хоккею на чемпионате мира

МИНСК, 9 мая — РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал игру белорусской сборной по хоккею на чемпионате мира и пообещал провести совещание по вопросам развития спорта и его финансирования.

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© AP 2017

Сборная Белоруссии в понедельник уступила канадцам (0:6) и потерпела третье поражение в трех матчах группового этапа чемпионата мира, проходящего в Германии и Франции.

«Пока играют отвратительно. И ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира, мы договорились с тренерами, спортсменами, соберемся и будем думать, что делать. В хоккее — провал, в футболе — провал, в биатлоне, где мы всегда наверху были, — провал, и этого допустить мы не можем. Уже там никто не скажет, что мы кому-то не заплатили или не профинансировали… Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта», — заявил Лукашенко во вторник в Минске журналистам.

Он пообещал «отрегулировать» эту сферу. «Посмотрим, что будет дальше. Сделают выводы, будут играть — будем это принимать, нет — значит, мы с этим мириться не будем», — добавил президент.

Он объяснил свою острую критику тем, что «спорт — это величайшая идеология», которая позволяет населению страны объединяться вокруг успеха спортсменов, «воспрянуть духом». «Смотрят миллионы людей, переживают, а к ним такое отношение», — подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что Белоруссия с Латвией подали заявку и рассчитывают принять вместе в 2021 году чемпионат мира по хоккею. В этой связи президент заверил, что если не в этом году, то в 2022 или 2023 годах первенство обязательно снова пройдет в Белоруссии.

«Надо везти этот вид спорта в страну не для популяризации, он и так у нас популярен, надо везти для того, чтобы выигрывать. Но так, как играет наша команда — это просто людям по нервам», — обратил внимание Лукашенко. «Понимаем, что играли с фаворитами, но и они не супервеликие….

Нет, они еще в своей зоне крутят этой шайбой, теряют и получают голы", — сказал президент.

Игру белорусской хоккейной сборной с командой Канады Лукашенко назвал «стыдобищем». «Чего вышли, если ноги подкашиваются — бежать не могут, бросать по воротам не могут… Скатились на какую-то тягомотину. Вышли — играйте», — добавил он.

Белорусский лидер заявил, что «бороться за очко надо с любой командой». По его словам, с нынешней игрой «можно пролететь и мимо плей-офф, дай бог зацепиться за высший дивизион».
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