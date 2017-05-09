Сборная Норвегии дозаявила нападающего Картеруда

Об этом информирует Международная федерация хоккея. Норвежская национальная команда дозаявила нападающего Йоргена Картеруда.

В сезоне-2016/17 крайний нападающий выступал в шведских командах. На счету Картеруда 39 матчей за «Вэстервикс» — 8 голов, 6 передач, показатель полезности «-3». Также нападающий норвежской национальной команды провёл 12 матчей за «Линчёпинг» и очков не заработал, показатель полезности составил «-1».

Норвежцы на групповом этапе ЧМ-2017 одолели хозяев турнира французов и уступили швейцарцам.