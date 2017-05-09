Владимир Плющев: В матче с Германией стали тянуть одеяло на себя и были наказаны

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— Что и кто удивил на старте чемпионата?

— Удивили финны, выступающие в Париже. Проиграли французам, чехам. Сборная Финляндии на перепутье, переживает смену поколений, а это, как правило, снижение результатов, отступление.

— Такими темпами финны рискуют не попасть в плей-офф…

— Думаю, до этого не дойдет. За четвертое место они как-нибудь зацепятся.

— В этом случае финская команда может стать соперником сборной России в четвертьфинале.

— Не самый худший вариант. Если выпадут французы, то нашей сборной придется совершить путешествие в Париж, а потом возвращаться обратно в Кельн. Лучше остаться в Германии, где много наших болельщиков. Они горячо поддерживали сборную в последнем матче с хозяевами, перекричали местных болельщиков. Честь и хвала им за это.

— Сборная России впечатляет?

— В целом играем нормально, солидно, особенно в большинстве. Но в третьем периоде матча с Германией многие, видно, решили улучшить личную статистику, стали тянуть одеяло на себя и были наказаны. Пропустили три шайбы, испортили настроение вратарю Василевскому, который наверняка хотел остаться сухим.

— Может, стоило Василевского заменить, как в матче с итальянцами?

— Это вопрос к тренерам. Думаю, они хотели, чтобы Василевский провел полный сухой матч. Но это лишь предположение. Впереди не самые опасные соперники. Есть время подправить коллективные действия, прохождение средней зоны.

— Если мы потеряем Мозякина, то…

— Ничего хорошего. Это скажется на команде. Я знаю Сергея очень давно, он дебютировал в сборной у меня. Очень опытный и мудрый игрок, рядом с ним молодые ребята чувствуют себя увереннее. Мозякин способен создать момент из ничего и решить судьбу матча.

Когда я тренировал сборную, мне на чемпионате мира такого опытного игрока и не хватило. Была великолепная первая тройка Григоренко — Дацюк — Ковальчук, нашу команду называли новой Красной машиной. Но из-за травмы не смог приехать Алексей Яшин, и Красная машина не завелась.

— Стоит ли в этой сложной ситуации обратиться за помощью к опытным энхаэловцам?

— Насколько мне известно, Тарасенко не приедет. Ему нужно подлечиться, речь идет об операции. А другие энхаэловцы, которые всегда рвутся в сборную, продолжают борьбу за Кубок Стэнли. Говорить об их возможном приезде на чемпионат мира сейчас некорректно.

— Но есть и хоккеисты из листа ожидания — Любимов, Ничушкин, Капризов, Береглазов…

— Отвечу так: только тренеры сборной могут дать правильный ответ на вопрос, нужно ли вводить свежие силы. Только тренеры способны оценить атмосферу в команде. Со стороны этого не сделаешь. Поэтому не возьмусь сказать, нужно ли заявлять условного Капризова или Любимова. Знаю, что Знарок не любит подобных советов со стороны. Да, впрочем, кто их любит?

— Что скажете о соперниках — канадцах, чехах, шведах, американцах?

— Канадцы верны себе, очень сильная и дружная команда. Есть молодые звезды, есть сомнения во вратарской бригаде. Чехи очень злые, у них есть опытный Плеканец. Как у нас Мозякин. Шведы в силу их гендерного воспитания могут выиграть у кого угодно, но и проиграть кому угодно, что в очередной раз доказано их матчем с американцами.