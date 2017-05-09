Владимир Плющев: В матче с Германией стали тянуть одеяло на себя и были наказаны

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Норвегия
Группа A
17:15 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29684014/
9 мая 2017, 14:13 | Советский спорт

Владимир Плющев: В матче с Германией стали тянуть одеяло на себя и были наказаны

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев подводит итоги первых пяти дней чемпионата мира.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/15

— Что и кто удивил на старте чемпионата?
— Удивили финны, выступающие в Париже. Проиграли французам, чехам. Сборная Финляндии на перепутье, переживает смену поколений, а это, как правило, снижение результатов, отступление.

— Такими темпами финны рискуют не попасть в плей-офф…
— Думаю, до этого не дойдет. За четвертое место они как-нибудь зацепятся.

— В этом случае финская команда может стать соперником сборной России в четвертьфинале.
— Не самый худший вариант. Если выпадут французы, то нашей сборной придется совершить путешествие в Париж, а потом возвращаться обратно в Кельн. Лучше остаться в Германии, где много наших болельщиков. Они горячо поддерживали сборную в последнем матче с хозяевами, перекричали местных болельщиков. Честь и хвала им за это.

— Сборная России впечатляет?
— В целом играем нормально, солидно, особенно в большинстве. Но в третьем периоде матча с Германией многие, видно, решили улучшить личную статистику, стали тянуть одеяло на себя и были наказаны. Пропустили три шайбы, испортили настроение вратарю Василевскому, который наверняка хотел остаться сухим.

— Может, стоило Василевского заменить, как в матче с итальянцами?
— Это вопрос к тренерам. Думаю, они хотели, чтобы Василевский провел полный сухой матч. Но это лишь предположение. Впереди не самые опасные соперники. Есть время подправить коллективные действия, прохождение средней зоны.

— Если мы потеряем Мозякина, то…
— Ничего хорошего. Это скажется на команде. Я знаю Сергея очень давно, он дебютировал в сборной у меня. Очень опытный и мудрый игрок, рядом с ним молодые ребята чувствуют себя увереннее. Мозякин способен создать момент из ничего и решить судьбу матча.

Когда я тренировал сборную, мне на чемпионате мира такого опытного игрока и не хватило. Была великолепная первая тройка Григоренко — Дацюк — Ковальчук, нашу команду называли новой Красной машиной. Но из-за травмы не смог приехать Алексей Яшин, и Красная машина не завелась.

— Стоит ли в этой сложной ситуации обратиться за помощью к опытным энхаэловцам?
— Насколько мне известно, Тарасенко не приедет. Ему нужно подлечиться, речь идет об операции. А другие энхаэловцы, которые всегда рвутся в сборную, продолжают борьбу за Кубок Стэнли. Говорить об их возможном приезде на чемпионат мира сейчас некорректно.

— Но есть и хоккеисты из листа ожидания — Любимов, Ничушкин, Капризов, Береглазов…
— Отвечу так: только тренеры сборной могут дать правильный ответ на вопрос, нужно ли вводить свежие силы. Только тренеры способны оценить атмосферу в команде. Со стороны этого не сделаешь. Поэтому не возьмусь сказать, нужно ли заявлять условного Капризова или Любимова. Знаю, что Знарок не любит подобных советов со стороны. Да, впрочем, кто их любит?

— Что скажете о соперниках — канадцах, чехах, шведах, американцах?
— Канадцы верны себе, очень сильная и дружная команда. Есть молодые звезды, есть сомнения во вратарской бригаде. Чехи очень злые, у них есть опытный Плеканец. Как у нас Мозякин. Шведы в силу их гендерного воспитания могут выиграть у кого угодно, но и проиграть кому угодно, что в очередной раз доказано их матчем с американцами.

— Американцы представляют опасность?
— Зубастая команда. С такими-то ребятами, как Годро, Айкел, Троуба… Негоже будет отдать им первое место в группе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Не омрачили праздник

Не омрачили праздник

Сборная России накануне Дня Победы уверенно победила хозяев чемпионата мира — сборную Германии.
Еще 7 новостей   Все новости
5 мая

«Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть!» Реакция Запада на камбэк Марии

«Каррера ничему не научил». Ловчев жестко прошелся по главному тренеру «Спартака»

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия
Викторина
Певица Пелагея является женой именно этого хоккеиста.