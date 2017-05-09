Самые яркие моменты четвёртого игрового дня ЧМ-2017
9 мая на групповом этапе чемпионата мира по хоккею пятый игровой день.
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Сборная России проведёт свой следующий матч 11 мая, действующие бронзовые призёры выиграли три матча из трёх на групповом этапе ЧМ-2017. 5 мая российская команда по буллитам одолела Швецию, 7 мая разгромила итальянцев, причём эта победа самая крупная в истории над командой Италии, 8 мая уверенно обыграла хозяев турнира немцев.
«Чемпионат» подвёл итоги четвёртого игрового дня ЧМ-2017 и представляет видео самых ярких моментов дня.
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