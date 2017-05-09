Капитан, улыбнитесь

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионат мира по хоккею — 2017 набрал обороты, и уже многие команды, включая сборную России, сыграли по три матча. За столь короткий период произошло много громких событий и неожиданностей.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 8.05.2017, 17:15 3:6 Германия Россия

Российский корабль без капитана.

Россияне начали чемпионат на твердую «пятерку», хотя и допускали в первых трех встречах ошибки. Но ошибаются все — даже канадцы. Разогнаться команде календарь турнира не позволил, и в первом матче подопечным Олега Знарка противостояли одни из фаворитов соревнований шведы, которые в этом году собрали очень сильный состав преимущественно из игроков НХЛ.

В первой половине встречи соперник превосходил сборную России по всем компонентам игры, но реализовать преимущество получилось только однажды. В третьем периоде россияне добавили и сравняли счет. Судьба матча решилась в серии буллитов, где победную шайбу забросил Артемий Панарин.

Сложное начало со шведами придало хоккеистам сил и привело их в нужный тонус, в результате чего два следующих поединка Россия провела на очень высоком уровне и забросила несметное количество шайб.

С итальянцами 27-кратные чемпионы мира церемониться не стали и зажигали сирену за воротами соперника десять раз, пропустив необязательный гол лишь однажды.

Так же безупречно складывалась поначалу и игра с хозяевами чемпионата немцами, но излишняя вальяжность в игре россиян при счете 5:0 позволила соперникам отличиться тремя голами.

После трех игр сборная России потеряла лишь одно очко в матче с Швецией и уверенно лидирует в своей группе с восемью баллами. Увы, безоблачное турнирное положение команды было омрачено травмой капитана Сергея Мозякина, против которого немец Патрик Хагер провел очень грубый силовой прием, и лучший бомбардир КХЛ был вынужден покинуть лед уже в первом периоде.

У хоккеиста было подозрение на сотрясение мозга, но, к счастью, после обследования диагноз не подтвердился. Теперь вопрос о дальнейшем участии Мозякина на турнире будет решен 10 мая.

Безусловно, состав российской сборной на этом чемпионате сбалансирован и силен, однако возможная потеря капитана может в дальнейшем сказаться как на настроении игроков, так и на качестве игры. хотя в матче с Германией россияне наоборот ответили самым достойным образом — забросили шесть шайб в ворота соперника. Хочется верить, что такая игра подняла ему настроение.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа B, 8.05.2017, 17:15 0:6 Беларусь Канада

Дежурные по Канаде.

Канадцы никого не удивляют — они просто делают свое дело, и получается это у них, пожалуй, лучше всех в мире. Победители двух последних мировых форумов в каждом из трех матчей затратили минимум усилий и добились желаемого результата, а также выполнили задачу по тренировке взаимодействий игроков внутри звеньев.

Единственный намек на возможные проблемы возник в матче с Чехией, когда, ведя в счете 2:0, «кленовые» перешли в режим максимального энергосбережения и пропустили гол. Но буквально сразу же канадцы резко добавили в скорости и две минуты спустя восстановили комфортное для них преимущество в две шайбы. И на этом все.

Больше проблем у главных фаворитов турнира не было — ни в матче с Белоруссией, ни со Словенией.

Больше всего бросается в глаза какая-то отрешенность на лицах игроков, которые даже перестали радоваться голам. Для канадцев это стало настолько обыденным и дежурным делом, что эмоции их покинули. Стоит предположить, что временно, потому что к этому можно и привыкнуть, а плей-офф, куда они вне всяких сомнений пройдут, такого неуважения не прощает.

Если уж и говорить о «Машине», то именно канадцы сегодня больше всех ее напоминают — машину по уничтожению и дискредитации соперника.

По всей видимости, до полуфинальной стадии «кленовые» будут играть исключительно на классе.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 8.05.2017, 21:15 4:3 США Швеция

Загадочная Америка.

Американцы не перестают удивлять — два из трех матчей с их участием завершились вопреки всем прогнозам и предположениям. Единственная игра, где они не преподнесли сюрприза, была со сборной Дании, которую «звездно-полосатые» разгромили со счетом 7:2.

А на старте чемпионата американцы неожиданно уступили Германии — 1:2.

Справедливости ради стоит отметить, что они не отсиживались в обороне и не действовали пассивно — скорее всего, это был не американский день, и у них банально «не залетало».

Второй сюрприз — победа в третьем матче над грозной Швецией. Конечно, встречались представители «большой шестерки», но после игры, которую до этого показали обе команды, американцы не выглядели претендентами на победу. Однако они продемонстрировали силу воли и несгибаемый характер.

«Звездно-полосатые» трижды уступали по ходу матча и трижды отыгрывались, а в концовке забросили шайбу, которая принесла им победу со счетом 4:3.

Ситуация в группе А стала более чем запутанной. Россия закономерно лидирует с восемью очками, а второе место с шестью занимает Латвия, которая уверенно переиграла сначала датчан, а затем словаков. И теперь если в своем третьем матче латвийцы обыграют в основное время итальянцев, что более чем реально, то наберут девять очков и выйдут на чистое первое место после трех матчей. Правда, поздравлять Латвию пока рано, потому что они пока не встречались с фаворитами группы. Американцы также имеют на своем счету шесть очков, но располагаются на третьей строчке, а грозные шведы лишь четвертые с четырьмя баллами.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа B, 8.05.2017, 21:15 3:4 Б Финляндия Чехия

Финский диагноз.

Когда команда-фаворит один раз упускает преимущество в две шайбы, это можно назвать случайностью. Но если это происходит дважды в течение четырех дней, то это уже диагноз.

Финляндия пока преподносит на чемпионате мира сюрприз с большущим знаком минус.

В стартовом матче с Белоруссией северяне быстро повели со счетом 2:0, но быстро расслабились. Но финны — не канадцы, и поэтому за такую безалаберность были наказаны двумя шайбами. И лишь в середине третьего периода Суоми смогли организовать победный гол.

Тогда это выглядело досадным недоразумением, но матч с Францией поставил перед финнами два важнейших вопроса: «кто виноват?» и «что делать?».

Поражение со счетом 1:5 не могло оправдать ничто.

— даже тотальное невезение и полный набор попаданий в штанги и перекладину. Французы просто лучше играли в хоккей.

На матч с чехами прошлогодние финалисты чемпионата мира вышли с боевым настроем и уже в первом периоде забросили три безответные шайбы. Казалось, сборная пришла в себя и стала показывать хоккей, к которому привыкли болельщики.

Но постепенно чехи переломили ход поединка и отыгрались в третьем периоде, а в серии буллитов одержали трудовую и эмоциональную победу.

Сложно представить, какие чувства испытывают финны после трех игр на чемпионате. Два поражения — это не только трудности в турнирном положении, но и основательный удар по самолюбию игроков и тренера.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа B, 6.05.2017, 13:15 5:4 Б Швейцария Словения

Забытые герои.

Самым ярким событием чемпионата пока стал матч Швейцария — Словения. Возможно, именно из-за скромной вывески эта встреча быстро выветрилась из памяти многих любителей хоккея. Но то, что произошло во второй день турнира в Париже, заслуживает отдельной хвалебной песни.

Сборная Словении, играющая без своей суперзвезды Анже Копитара, после первого периода уступала швейцарцам четыре шайбы, и матч уже после первого перерыва грозил превратиться в дежурное доигрывание. Но словенцев так просто не сломить, и во второй половине встречи они начали отыгрываться. В конце второй двадцатиминутки они соорудили свой первый гол,

а в заключительном периоде совершили один из самых ярких камбэков на чемпионатах мира, забросив три безответные шайбы и переведя встречу в овертайм.

К сожалению, сил на концовку у словенцев не осталось и они уступили швейцарцам в серии буллитов.

В группе B ситуация тоже не самая простая. Канадцы — единоличные лидеры с девятью очками, а второе место облюбовали швейцарцы с пятью баллами. Тройку сильнейших замыкают чехи (пять очков), а финны лишь четвертые всего с четырьмя очками после трех игр.