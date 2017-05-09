Капитан, улыбнитесь

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Норвегия
Группа A
17:15 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29683633/
9 мая 2017, 13:10 | «Газета.Ру»

Капитан, улыбнитесь

Сборные России и Канады подтвердили статус главных претендентов на титул чемпионов мира по хоккею, не проиграв ни одного их трех сыгранных матчей, теневые фавориты шведы оступились с загадочной командой США, а Финляндия испытывает серьезный кризис и теряет очки. Героями первых дней турнира стали хоккеисты Словении, отыгравшие в поединке против Швейцарии четыре шайбы.

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Чемпионат мира по хоккею — 2017 набрал обороты, и уже многие команды, включая сборную России, сыграли по три матча. За столь короткий период произошло много громких событий и неожиданностей.

Российский корабль без капитана.

Россияне начали чемпионат на твердую «пятерку», хотя и допускали в первых трех встречах ошибки. Но ошибаются все — даже канадцы. Разогнаться команде календарь турнира не позволил, и в первом матче подопечным Олега Знарка противостояли одни из фаворитов соревнований шведы, которые в этом году собрали очень сильный состав преимущественно из игроков НХЛ.

В первой половине встречи соперник превосходил сборную России по всем компонентам игры, но реализовать преимущество получилось только однажды. В третьем периоде россияне добавили и сравняли счет. Судьба матча решилась в серии буллитов, где победную шайбу забросил Артемий Панарин.

Сложное начало со шведами придало хоккеистам сил и привело их в нужный тонус, в результате чего два следующих поединка Россия провела на очень высоком уровне и забросила несметное количество шайб.

С итальянцами 27-кратные чемпионы мира церемониться не стали и зажигали сирену за воротами соперника десять раз, пропустив необязательный гол лишь однажды.

Так же безупречно складывалась поначалу и игра с хозяевами чемпионата немцами, но излишняя вальяжность в игре россиян при счете 5:0 позволила соперникам отличиться тремя голами.

После трех игр сборная России потеряла лишь одно очко в матче с Швецией и уверенно лидирует в своей группе с восемью баллами. Увы, безоблачное турнирное положение команды было омрачено травмой капитана Сергея Мозякина, против которого немец Патрик Хагер провел очень грубый силовой прием, и лучший бомбардир КХЛ был вынужден покинуть лед уже в первом периоде.

У хоккеиста было подозрение на сотрясение мозга, но, к счастью, после обследования диагноз не подтвердился. Теперь вопрос о дальнейшем участии Мозякина на турнире будет решен 10 мая.

Безусловно, состав российской сборной на этом чемпионате сбалансирован и силен, однако возможная потеря капитана может в дальнейшем сказаться как на настроении игроков, так и на качестве игры. хотя в матче с Германией россияне наоборот ответили самым достойным образом — забросили шесть шайб в ворота соперника. Хочется верить, что такая игра подняла ему настроение.

Дежурные по Канаде.

Канадцы никого не удивляют — они просто делают свое дело, и получается это у них, пожалуй, лучше всех в мире. Победители двух последних мировых форумов в каждом из трех матчей затратили минимум усилий и добились желаемого результата, а также выполнили задачу по тренировке взаимодействий игроков внутри звеньев.

Единственный намек на возможные проблемы возник в матче с Чехией, когда, ведя в счете 2:0, «кленовые» перешли в режим максимального энергосбережения и пропустили гол. Но буквально сразу же канадцы резко добавили в скорости и две минуты спустя восстановили комфортное для них преимущество в две шайбы. И на этом все.

Больше проблем у главных фаворитов турнира не было — ни в матче с Белоруссией, ни со Словенией.

Больше всего бросается в глаза какая-то отрешенность на лицах игроков, которые даже перестали радоваться голам. Для канадцев это стало настолько обыденным и дежурным делом, что эмоции их покинули. Стоит предположить, что временно, потому что к этому можно и привыкнуть, а плей-офф, куда они вне всяких сомнений пройдут, такого неуважения не прощает.

Если уж и говорить о «Машине», то именно канадцы сегодня больше всех ее напоминают — машину по уничтожению и дискредитации соперника.

По всей видимости, до полуфинальной стадии «кленовые» будут играть исключительно на классе.

Загадочная Америка.

Американцы не перестают удивлять — два из трех матчей с их участием завершились вопреки всем прогнозам и предположениям. Единственная игра, где они не преподнесли сюрприза, была со сборной Дании, которую «звездно-полосатые» разгромили со счетом 7:2.

А на старте чемпионата американцы неожиданно уступили Германии — 1:2.

Справедливости ради стоит отметить, что они не отсиживались в обороне и не действовали пассивно — скорее всего, это был не американский день, и у них банально «не залетало».

Второй сюрприз — победа в третьем матче над грозной Швецией. Конечно, встречались представители «большой шестерки», но после игры, которую до этого показали обе команды, американцы не выглядели претендентами на победу. Однако они продемонстрировали силу воли и несгибаемый характер.

«Звездно-полосатые» трижды уступали по ходу матча и трижды отыгрывались, а в концовке забросили шайбу, которая принесла им победу со счетом 4:3.

Ситуация в группе А стала более чем запутанной. Россия закономерно лидирует с восемью очками, а второе место с шестью занимает Латвия, которая уверенно переиграла сначала датчан, а затем словаков. И теперь если в своем третьем матче латвийцы обыграют в основное время итальянцев, что более чем реально, то наберут девять очков и выйдут на чистое первое место после трех матчей. Правда, поздравлять Латвию пока рано, потому что они пока не встречались с фаворитами группы. Американцы также имеют на своем счету шесть очков, но располагаются на третьей строчке, а грозные шведы лишь четвертые с четырьмя баллами.

Финский диагноз.

Когда команда-фаворит один раз упускает преимущество в две шайбы, это можно назвать случайностью. Но если это происходит дважды в течение четырех дней, то это уже диагноз.

Финляндия пока преподносит на чемпионате мира сюрприз с большущим знаком минус.

В стартовом матче с Белоруссией северяне быстро повели со счетом 2:0, но быстро расслабились. Но финны — не канадцы, и поэтому за такую безалаберность были наказаны двумя шайбами. И лишь в середине третьего периода Суоми смогли организовать победный гол.

Тогда это выглядело досадным недоразумением, но матч с Францией поставил перед финнами два важнейших вопроса: «кто виноват?» и «что делать?».

Поражение со счетом 1:5 не могло оправдать ничто.

— даже тотальное невезение и полный набор попаданий в штанги и перекладину. Французы просто лучше играли в хоккей.

На матч с чехами прошлогодние финалисты чемпионата мира вышли с боевым настроем и уже в первом периоде забросили три безответные шайбы. Казалось, сборная пришла в себя и стала показывать хоккей, к которому привыкли болельщики.

Но постепенно чехи переломили ход поединка и отыгрались в третьем периоде, а в серии буллитов одержали трудовую и эмоциональную победу.

Сложно представить, какие чувства испытывают финны после трех игр на чемпионате. Два поражения — это не только трудности в турнирном положении, но и основательный удар по самолюбию игроков и тренера.

Забытые герои.

Самым ярким событием чемпионата пока стал матч Швейцария — Словения. Возможно, именно из-за скромной вывески эта встреча быстро выветрилась из памяти многих любителей хоккея. Но то, что произошло во второй день турнира в Париже, заслуживает отдельной хвалебной песни.

Сборная Словении, играющая без своей суперзвезды Анже Копитара, после первого периода уступала швейцарцам четыре шайбы, и матч уже после первого перерыва грозил превратиться в дежурное доигрывание. Но словенцев так просто не сломить, и во второй половине встречи они начали отыгрываться. В конце второй двадцатиминутки они соорудили свой первый гол,

а в заключительном периоде совершили один из самых ярких камбэков на чемпионатах мира, забросив три безответные шайбы и переведя встречу в овертайм.

К сожалению, сил на концовку у словенцев не осталось и они уступили швейцарцам в серии буллитов.

В группе B ситуация тоже не самая простая. Канадцы — единоличные лидеры с девятью очками, а второе место облюбовали швейцарцы с пятью баллами. Тройку сильнейших замыкают чехи (пять очков), а финны лишь четвертые всего с четырьмя очками после трех игр.
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