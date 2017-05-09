Роман Ротенберг: Хоккеист Мозякин улыбается, с ним все в порядке

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Сборная России в понедельник в Кельне одержала победу над командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 6:3.

По ходу первого периода Мозякин получил травму и отправился в больницу для прохождения медицинского обследования. Позже Ротенберг сообщил, что подозрение на сотрясение мозга у хоккеиста не подтвердилось, но 10 мая он проведет повторное обследование.

«Вы же видите, он улыбается, все с ним в порядке. Но как я вам сказал вчера, новости о Мозякине появятся после дополнительного медицинского обследования в среду», — сказал Ротенберг журналистам.