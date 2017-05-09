Василевский: Все нормальные россияне отдают память погибшим в ВОВ
ЗИГБУРГ (Германия), 9 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Любой нормальный россиянин должен отдавать память тем, кто погиб во время Великой отечественной войны, заявил голкипер сборной России по хоккею Андрей Василевский.
Хоккеисты национальной команды во вторник возложили цветы у памятника погибшим во время Великой отечественной войны в немецком городе Зигбург.
«Нам очень важно отдать дань уважения тем, кто отдал жизни за нас и тех, кто был в плену. Стояли без эмоций: сами знаете, что в таких местах особых слов не надо. Не представлял и не хочу представлять, как это было. Думаю, никто не хотел испытать подобное на себе. В детстве мы тоже ездили
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