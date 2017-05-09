Василевский: Все нормальные россияне отдают память погибшим в ВОВ

Хоккеисты национальной команды во вторник возложили цветы у памятника погибшим во время Великой отечественной войны в немецком городе Зигбург.

«Нам очень важно отдать дань уважения тем, кто отдал жизни за нас и тех, кто был в плену. Стояли без эмоций: сами знаете, что в таких местах особых слов не надо. Не представлял и не хочу представлять, как это было. Думаю, никто не хотел испытать подобное на себе. В детстве мы тоже ездили куда-то, отдавали память погибшим. Думаю, все нормальные россияне делают это», — сказал Василевский журналистам.