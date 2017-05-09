К. Сафронов: У сборной РФ заработало большинство, ребята из НХЛ начали забивать

«У нас большинство заработало. Было бы хорошо, чтобы так и дальше продолжалось. Ребята, которые приехали из НХЛ, начали забивать. Единственный минус на данный момент — непонятно, что случилось с Мозякиным, насколько серьёзна его травма. Это лидер, все ждут, чтобы он вёл команду за собой, чтобы он играл так же ярко, как в сезоне за “Магнитку”», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.