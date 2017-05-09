Плющев: На данный момент у сборной России слишком много индивидуальной игры

«Есть ли моменты в игре сборной России, которые меня беспокоят? Есть, конечно. Я не думаю, что матч с Италией был показательным. Желательно, чтобы была более хорошая, результативная работа в атаке. Естественно, должно быть хорошее прохождение средней зоны. Пока что у нас слишком много индивидуальной игры», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.