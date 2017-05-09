Новиков: Травма Мозякина должна разозлить ребят, чтобы они отвоевали товарища

«Мы не ждали от него чудес, но то, что это мастер — это факт. Это больше психологически скажется на ребятах, что товарищ с нами приехал, и в бою был ранен. Но это должно ребят ещё больше разозлить, чтобы они отвоевали товарища и порадовали его победой. Мозякин на чемпионате, в команде, и он достоин медали. В мае других установок нет», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.