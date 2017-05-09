Плотников как кувалда, а Вегас увидел голы Шипачёва. Оценки сборной России

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Сборная России в третьем матче чемпионата мира со счётом 6:3 обыграла немцев. Команда Олега Знарка сыграла хорошо, но потеряла из-за травмы Сергея Мозякина, а Андрей Миронов и Владимир Ткачёв закончили с минусами в графе «полезность».

Вратарь

Андрей Василевский — 6,0.

Первые два периода выглядел очень уверенно, а в третьем пропустил три шайбы, одна из них — в меньшинстве. Василевский постоянно выходит в стартовом составе, в тренерском штабе ему доверяют. В матче с Германией Андрей отразил 26 из 29 бросков.

Защитники

Богдан Киселевич — Владислав Гавриков — 6,0.

Сыграли на своём уровне, грубых ошибок не допускали. Гавриков на этом чемпионате мира сделал рывок вперёд и выглядит в Кёльне очень прилично, а профессиональный рост Киселевича начался давно. Киселевич — Гавриков — одна из сильнейших и самая стабильная пара защитников на турнире.

Виктор Антипин — Антон Белов — 6,0.

Белов ошибся в эпизоде с одним голом, но всё равно закончил встречу с положительным показателем полезности «+1». Как обычно много бросал в большинстве, закрывал синюю линию. Антипин стабилен, уверен в себе и абсолютно спокоен. Серьёзных ошибок на льду Виктор не допускает.

Иван Проворов — Андрей Миронов — 5,5.

Эта пара сыграла с немцами слабее других. Не удался матч Андрею Миронову, который причастен к двум голам в ворота Василевского. Коэффициент полезных действий Миронова — «-2». Проворов выглядел надёжнее, Иван записан в ассистенты к шайбе Плотникова. Защитник «Филадельфии» не портит картины. Ровно наоборот.

Артём Зуб — 6,0.

Был один эпизод, когда Зуба обыграл форвард сборной Германии Доминик Каун и едва не доставил хлопот вратарю. В остальном же Артём отработал на хорошую оценку, для дебютанта чемпионатов мира он смотрится здорово. Главное, что нет сильной нервозности и глобальных ошибок.

Нападающие

Иван Телегин — Сергей Андронов — Александр Барабанов — 6,0.

Телегин закрывал меньшинство, закончил матч с нулевым показателем полезности. Андронов и Барабанов, как и Иван, баллов за результативность не набрали, несмотря на шесть заброшенных шайб российской командой. Однако сильно ругать хоккеистов не за что. Сергей с Александром очень сильно помогли в предыдущих встречах.

Артемий Панарин — Вадим Шипачёв — Евгений Дадонов — 7,5.

Панарин играл в двух звеньях, Олег Знарок старался использовать Артемия максимально продуктивно. Выходил он и в большинстве, когда травму получил Сергей Мозякин. Шипачёв провёл отличный матч, оформив дубль. Как и Панарин, у которого в активе четыре результативных передачи. Лучшее звено россиян в матче с Германией. Реализация большинства на высшем уровне.

Никита Гусев — Владислав Наместников — Никита Кучеров — 7,0.

Кучеров, аналогично с ситуацией Панарина, играл в двух звеньях из-за травмы Мозякина. Никита набирает обороны, с каждым матчем звёздный форвард НХЛ выглядит всё сильнее. Кучеров стал автором дубля в ворота Грайсса, наконец-то реализовал выход один на один и заставил себе аплодировать. У Гусева гол и пас в большинстве. Сильный матч в исполнении всей тройки.

Сергей Мозякин — Владимир Ткачёв — Сергей Плотников — 6,0.

Увы, но очень похоже, что сборная России потеряла капитана. Сергей Мозякин отправился на обследование, и как бы всё не закончилось серьёзной травмой. В 36 лет рисковать здоровьем и карьерой нельзя. Ткачёв сыграл ниже своих возможностей. С отрицательным коэффициентом полезных действий матч закончил только он и Миронов. Плотников был хорош, вступился за Мозякина, когда Сергея травмировали и забил в большинстве. Сперва гол записали на бросавшего Проворова, но затем переписали на Плотникова, подставившего клюшку на пятаке.