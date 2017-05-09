Плотников как кувалда, а Вегас увидел голы Шипачёва. Оценки сборной России

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Норвегия
Группа A
17:15 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29682748/
9 мая 2017, 11:14 | Чемпионат.com

Плотников как кувалда, а Вегас увидел голы Шипачёва. Оценки сборной России

Шипачёв и Кучеров оформили дубли с Германией, Панарин отдал четыре голевых паса, а Миронов и Ткачёв закончили матч с минусом.

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Сборная России в третьем матче чемпионата мира со счётом 6:3 обыграла немцев. Команда Олега Знарка сыграла хорошо, но потеряла из-за травмы Сергея Мозякина, а Андрей Миронов и Владимир Ткачёв закончили с минусами в графе «полезность».

Вратарь

Андрей Василевский — 6,0.

Первые два периода выглядел очень уверенно, а в третьем пропустил три шайбы, одна из них — в меньшинстве. Василевский постоянно выходит в стартовом составе, в тренерском штабе ему доверяют. В матче с Германией Андрей отразил 26 из 29 бросков.

Защитники

Богдан Киселевич — Владислав Гавриков — 6,0.

Сыграли на своём уровне, грубых ошибок не допускали. Гавриков на этом чемпионате мира сделал рывок вперёд и выглядит в Кёльне очень прилично, а профессиональный рост Киселевича начался давно. Киселевич — Гавриков — одна из сильнейших и самая стабильная пара защитников на турнире.

Виктор Антипин — Антон Белов — 6,0.

Белов ошибся в эпизоде с одним голом, но всё равно закончил встречу с положительным показателем полезности «+1». Как обычно много бросал в большинстве, закрывал синюю линию. Антипин стабилен, уверен в себе и абсолютно спокоен. Серьёзных ошибок на льду Виктор не допускает.

Иван Проворов — Андрей Миронов — 5,5.

Эта пара сыграла с немцами слабее других. Не удался матч Андрею Миронову, который причастен к двум голам в ворота Василевского. Коэффициент полезных действий Миронова — «-2». Проворов выглядел надёжнее, Иван записан в ассистенты к шайбе Плотникова. Защитник «Филадельфии» не портит картины. Ровно наоборот.

Артём Зуб — 6,0.

Был один эпизод, когда Зуба обыграл форвард сборной Германии Доминик Каун и едва не доставил хлопот вратарю. В остальном же Артём отработал на хорошую оценку, для дебютанта чемпионатов мира он смотрится здорово. Главное, что нет сильной нервозности и глобальных ошибок.

Нападающие

Иван Телегин — Сергей Андронов — Александр Барабанов — 6,0.

Телегин закрывал меньшинство, закончил матч с нулевым показателем полезности. Андронов и Барабанов, как и Иван, баллов за результативность не набрали, несмотря на шесть заброшенных шайб российской командой. Однако сильно ругать хоккеистов не за что. Сергей с Александром очень сильно помогли в предыдущих встречах.

Артемий Панарин — Вадим Шипачёв — Евгений Дадонов — 7,5.

Панарин играл в двух звеньях, Олег Знарок старался использовать Артемия максимально продуктивно. Выходил он и в большинстве, когда травму получил Сергей Мозякин. Шипачёв провёл отличный матч, оформив дубль. Как и Панарин, у которого в активе четыре результативных передачи. Лучшее звено россиян в матче с Германией. Реализация большинства на высшем уровне.

Никита Гусев — Владислав Наместников — Никита Кучеров — 7,0.

Кучеров, аналогично с ситуацией Панарина, играл в двух звеньях из-за травмы Мозякина. Никита набирает обороны, с каждым матчем звёздный форвард НХЛ выглядит всё сильнее. Кучеров стал автором дубля в ворота Грайсса, наконец-то реализовал выход один на один и заставил себе аплодировать. У Гусева гол и пас в большинстве. Сильный матч в исполнении всей тройки.

Сергей Мозякин — Владимир Ткачёв — Сергей Плотников — 6,0.

Увы, но очень похоже, что сборная России потеряла капитана. Сергей Мозякин отправился на обследование, и как бы всё не закончилось серьёзной травмой. В 36 лет рисковать здоровьем и карьерой нельзя. Ткачёв сыграл ниже своих возможностей. С отрицательным коэффициентом полезных действий матч закончил только он и Миронов. Плотников был хорош, вступился за Мозякина, когда Сергея травмировали и забил в большинстве. Сперва гол записали на бросавшего Проворова, но затем переписали на Плотникова, подставившего клюшку на пятаке.
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