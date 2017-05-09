Райндль: Количество игр ЧМ необходимо сократить в будущем ради здоровья хоккеистов

Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил, что международная федерация заинтересована в сокращении количества команд в высшем дивизионе турнира с 16 до 14.

«Думаю, что время расширять турнир закончилось. В будущем надо будет сократить количество матчей и подумать о здоровье игроков, — сказал Райндль. — Если думать в этом направлении, возможно количество команд придется сократить».

Нынешнее количество сборных команд выступает в высшем дивизионе турнира с 1998 года. С 1992 по 1997 год в турнире принимало участие 12 сборных.