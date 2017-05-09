Играм сборной России на чемпионате мира, выпадающим на 8-е или 9-е мая, в последние годы сопутствует плохо скрываемая, — а чаще и не скрываемая вовсе — истерия. «Не имеют права проиграть» — именно с таким настроением болельщик включает телевизор, или приходит в бар. Даже удивительно, что в этом году, когда в соперники выпала Германия, все прошло относительно тихо. «Как будто в другой день мы имеем право проиграть такой команде» — когда-то говорил мне один игрок сборной, констатируя, что накал эмоций вокруг календарной даты не только не помогает, а даже и мешает. Он был участником последней игры в праздник, приведшей к срыву — 1:2 против Франции в 2013-м. С тех пор случались: Швейцария (5:0), Белоруссия (7:0), Латвия (4:0).

На этот раз против немцев вышло 6:3 — довольно убедительно, но все же надо признать, что силы соперников совсем не равны. Очень жаль, что в результате грубой атаки соперника мы потеряли Мозякина, для которого, не исключено, это был последний большой турнир. Общественность громко требует заявки Капризова, но сравнивать этих игроков не совсем правильно. А тут еще и серия «Питтсбурга» с «Вашингтоном» затянулась… И стало известно, что точно не приедет Тарасенко, которому нужна операция.

Тот случай, когда драка в хоккее однозначно является моментом позитивным — продемонстрировал Сергей Плотников, немедленно вступившийся за Мозякина в прямом смысле слова. А вот то, что потом сделали болельщики… Поливать пивом немца Хагера — скотство, так может вести себя только трусливый и закомплексованный индивидуум. И двух недель не прошло с футбольного дерби, где в Массимо Карреру с трибун прилетел «стакан с неустановленной жидкостью», и нате вот. Интересно, дома этот деятель тоже поливает пивом провинившихся?

В одном из своих интервью Олег Знарок рассказывал о мотивирующей роли фильмов, которые предлагают смотреть команде. Не знаю уж, какое кино команде показывали перед игрой с Германией, но настрой был — что надо. Чуть ли не больше всех критикуемое звено Шипачева (в том числе и самим Знарком) ответило уже на 64-й секунде игры. После трех реализаций большинства все стало ясно. К слову о фильмах — они порой действительно играют чудесную роль. Однажды в самолете футбольного ЦСКА в полете на весь салон транслировался фильм «Белый плен» («Eight below»). Драматическая история о жизни людей, а больше — собак, оставшихся замерзать в Антарктиде. Фильм был отрекомендован мне Валерием Газзаевым как «абсолютно фантастическое духоподъемное действо». Несмотря на то, что по ходу просмотра трудно сдержать слезы — все так и есть, если не видели, очень советую посмотреть. На следующий день ЦСКА сыграл 0:0 с «Арсеналом» в Лондоне, и это был последний сухой матч Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов… Кстати, если Знарок это кино вдруг не видел, — может стоит и посмотреть, только лучше перед более значимой игрой.

Так же, как и Россия — без особых проблем движется по турниру Канада. Естественно, Белоруссия никак не могла создать ей проблемы — и получила 0:6. Интересно даже, потеряет ли Канада хотя бы одно очко в групповом турнире? Судя по увиденному вечером — похоже, лучшего финала, чем встречи двух «Красных машин», ждать не приходится.

Финны снова оказались слабы, упустив лидерство 3:0, а шведы — невероятно скучны, проиграв Америке. Не исключаю, что Лаури Марьямяки и Рикард Гренборг до Олимпиады не доедут. Впрочем — это их скандинавские дела.

А мы — идем дальше!