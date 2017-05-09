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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Норвегия
Группа A
17:15 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29682008/
9 мая 2017, 9:25 | Советский спорт

Дальше — без Мозякина? Андронов — о победе над Германией и потере бомбардира

Обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов анализирует матч сборной России с командой Германии на чемпионате мира по хоккею.

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Играм сборной России на чемпионате мира, выпадающим на 8-е или 9-е мая, в последние годы сопутствует плохо скрываемая, — а чаще и не скрываемая вовсе — истерия. «Не имеют права проиграть» — именно с таким настроением болельщик включает телевизор, или приходит в бар. Даже удивительно, что в этом году, когда в соперники выпала Германия, все прошло относительно тихо. «Как будто в другой день мы имеем право проиграть такой команде» — когда-то говорил мне один игрок сборной, констатируя, что накал эмоций вокруг календарной даты не только не помогает, а даже и мешает. Он был участником последней игры в праздник, приведшей к срыву — 1:2 против Франции в 2013-м. С тех пор случались: Швейцария (5:0), Белоруссия (7:0), Латвия (4:0).

На этот раз против немцев вышло 6:3 — довольно убедительно, но все же надо признать, что силы соперников совсем не равны. Очень жаль, что в результате грубой атаки соперника мы потеряли Мозякина, для которого, не исключено, это был последний большой турнир. Общественность громко требует заявки Капризова, но сравнивать этих игроков не совсем правильно. А тут еще и серия «Питтсбурга» с «Вашингтоном» затянулась… И стало известно, что точно не приедет Тарасенко, которому нужна операция.

Тот случай, когда драка в хоккее однозначно является моментом позитивным — продемонстрировал Сергей Плотников, немедленно вступившийся за Мозякина в прямом смысле слова. А вот то, что потом сделали болельщики… Поливать пивом немца Хагера — скотство, так может вести себя только трусливый и закомплексованный индивидуум. И двух недель не прошло с футбольного дерби, где в Массимо Карреру с трибун прилетел «стакан с неустановленной жидкостью», и нате вот. Интересно, дома этот деятель тоже поливает пивом провинившихся?

В одном из своих интервью Олег Знарок рассказывал о мотивирующей роли фильмов, которые предлагают смотреть команде. Не знаю уж, какое кино команде показывали перед игрой с Германией, но настрой был — что надо. Чуть ли не больше всех критикуемое звено Шипачева (в том числе и самим Знарком) ответило уже на 64-й секунде игры. После трех реализаций большинства все стало ясно. К слову о фильмах — они порой действительно играют чудесную роль. Однажды в самолете футбольного ЦСКА в полете на весь салон транслировался фильм «Белый плен» («Eight below»). Драматическая история о жизни людей, а больше — собак, оставшихся замерзать в Антарктиде. Фильм был отрекомендован мне Валерием Газзаевым как «абсолютно фантастическое духоподъемное действо». Несмотря на то, что по ходу просмотра трудно сдержать слезы — все так и есть, если не видели, очень советую посмотреть. На следующий день ЦСКА сыграл 0:0 с «Арсеналом» в Лондоне, и это был последний сухой матч Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов… Кстати, если Знарок это кино вдруг не видел, — может стоит и посмотреть, только лучше перед более значимой игрой.

Так же, как и Россия — без особых проблем движется по турниру Канада. Естественно, Белоруссия никак не могла создать ей проблемы — и получила 0:6. Интересно даже, потеряет ли Канада хотя бы одно очко в групповом турнире? Судя по увиденному вечером — похоже, лучшего финала, чем встречи двух «Красных машин», ждать не приходится.

Финны снова оказались слабы, упустив лидерство 3:0, а шведы — невероятно скучны, проиграв Америке. Не исключаю, что Лаури Марьямяки и Рикард Гренборг до Олимпиады не доедут. Впрочем — это их скандинавские дела.

А мы — идем дальше!
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