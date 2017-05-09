Около 500 волонтеров задействовано в проведении ЧМ по хоккею в Кельне
КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Порядка 500 волонтеров будут работать в Кельне в дни проведения чемпионата мира по хоккею 2017 года. Об этом ТАСС рассказали организаторы турнира.
«В организации и проведении мероприятия будет задействовано около 500 волонтеров», — сказано в сообщении.
Чемпионат мира проходит
Четвертый матч на турнире сборная России проведет против команды Дании 11 мая.
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