Около 500 волонтеров задействовано в проведении ЧМ по хоккею в Кельне

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«В организации и проведении мероприятия будет задействовано около 500 волонтеров», — сказано в сообщении.

Чемпионат мира проходит 5—21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 ОТ), во второй игре разгромили итальянцев (10:1), в третьей победили немцев (6:3).

Четвертый матч на турнире сборная России проведет против команды Дании 11 мая.