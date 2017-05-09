Михайлов: Перед ОИ хочется, чтобы получили шансы игроки КХЛ, не срывались в НХЛ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Норвегия
Группа A
17:15 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29681997/
9 мая 2017, 9:16 | Чемпионат.com

Михайлов: Перед ОИ хочется, чтобы получили шансы игроки КХЛ, не срывались в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал старт сборной России на ЧМ-2017.

Россияне выиграли три матча из трёх при разнице шайб 18−5. Также он высказался о составе команды, в том числе и в свете ОИ-2018.

«Сборная набрала восемь очков из девяти возможных, это хороший результат. К великому празднику для Дню Победы подходим с отличным настроением. Особенно если учесть, что нынешний чемпионат мира проводится в двух странах — Германии и Франции, а значит, нужно занимать первое место в группе, гарантирующее прописку в одной стране и удобное место в кубковой «сетке». Победа над шведами по буллитам, надеюсь, становится ключевой.

Никогда не был сторонником разделения сборной на клубные связки. Все хоккеисты нашего клуба держат рабочую марку ЦСКА. Андронов выкладывается в каждой смене каждого матча, работает с настроением. Но я отмечу и Телегина с Киселевичем. Первый отлично закрывает меньшинство, второй надёжен в обороне. Незаметные герои, трудяги. Наш голкипер еще возьмет своё. Впереди Олимпиада — турнир, который, Сорокин, надеюсь, сделает своим и будет вспоминать долгие годы.

Приглашать ли в сборную в Кельн Овечкина и Кузнецова или Малкина? Кузнецов, Овечкин и Малкин нужны сборной, они в неё рвутся, что похвально. Игроки «Вашингтона» или «Питтсбурга» будут занимать места тех ребят, которые в первых трёх матчах чемпионата мира очень здорово себя проявили. Это проблема выбора для тренерского штаба, для психологии внутри команды. Лично мне накануне Олимпиады хочется побольше посмотреть ребят из КХЛ.

Отказ НХЛ ехать на Олимпиаду в мировом хоккее всё резко усложнил, теперь на чемпионатах мира и Играх у многих сборных будут выступать разные команды. Тот же Радулов усилит любую сборную в мире, в определённой роли эффективен и Тарасенко. Но накануне Олимпиады, повторюсь, всё-таки хочется, чтобы дополнительные шансы получали ребята из нашего чемпионата. И чтобы эти ребята, эти шансы использовавшие, не срывались в НХЛ, — цитирует Михайлова Russia-Hockey.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов
Викторина
Певица Пелагея является женой именно этого хоккеиста.