Михайлов: Перед ОИ хочется, чтобы получили шансы игроки КХЛ, не срывались в НХЛ

Россияне выиграли три матча из трёх при разнице шайб 18−5. Также он высказался о составе команды, в том числе и в свете ОИ-2018.

«Сборная набрала восемь очков из девяти возможных, это хороший результат. К великому празднику для Дню Победы подходим с отличным настроением. Особенно если учесть, что нынешний чемпионат мира проводится в двух странах — Германии и Франции, а значит, нужно занимать первое место в группе, гарантирующее прописку в одной стране и удобное место в кубковой «сетке». Победа над шведами по буллитам, надеюсь, становится ключевой.

Никогда не был сторонником разделения сборной на клубные связки. Все хоккеисты нашего клуба держат рабочую марку ЦСКА. Андронов выкладывается в каждой смене каждого матча, работает с настроением. Но я отмечу и Телегина с Киселевичем. Первый отлично закрывает меньшинство, второй надёжен в обороне. Незаметные герои, трудяги. Наш голкипер еще возьмет своё. Впереди Олимпиада — турнир, который, Сорокин, надеюсь, сделает своим и будет вспоминать долгие годы.

Приглашать ли в сборную в Кельн Овечкина и Кузнецова или Малкина? Кузнецов, Овечкин и Малкин нужны сборной, они в неё рвутся, что похвально. Игроки «Вашингтона» или «Питтсбурга» будут занимать места тех ребят, которые в первых трёх матчах чемпионата мира очень здорово себя проявили. Это проблема выбора для тренерского штаба, для психологии внутри команды. Лично мне накануне Олимпиады хочется побольше посмотреть ребят из КХЛ.