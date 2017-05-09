Олег Знарок: Мозякина грубо встретили сзади, немца должны наказать

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— Было непросто, — начал Олег Знарок. — Игра была очень скоростной. Свою роль сыграло большинство. Что с Мозякиным, еще не знаем, его отвезли на обследование. Очень грубо его встретили сзади. Дисквалификацию должны дать. В этом матче перестроились. Панарин заменял Мозякина в большинстве.

— Почему стали пропускать в третьем периоде?

— Не думаю, что расслабились. Стали играть немного не в свою игру, по счету. Сказались ненужные штрафы, хотя при удалении в своей зоне было нарушение на Белове. Такие нюансы решают ход игры.

— Связывались с Владимиром Тарасенко?

— Звонили агенту, тот сказал, что ему нужна операция. В плей-офф он играл с травмой.

— Кого планирует дозаявить?

— Пока никаких мыслей.

— Довольны результатами команды на турнире?

— Мы выиграли три матча и довольны.

— Радует, что не было тревоги за результат, кроме матча со шведами?

— Ну почему же? Все команды на чемпионате мира очень хорошие. После прошлой игры я говорил, что у немцев мобильная команда, ее нужно опасаться, и любое послабление будет чревато.

— Получается, мы настолько сильны?

— Мы настроились, и у нас хорошая команда.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Здоровья капитану! <a href="https://twitter.com/hashtag/TeamRussia?src=hash">#TeamRussia</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/QNvUrSMKyb">pic.twitter.com/QNvUrSMKyb</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/861592999880536064">8 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Артемий ПАНАРИН, форвард сборной России:

— Большое спасибо партнерам, стараюсь не думать о голах.

— Химия в вашем звене сложилась?

— Посмотрим, когда будем встречаться с канадцами и американцами, и будет более напряженная игра. Сегодня у нас получилось забить — и спокойнее начали играть.

— Германия — не такой сильный соперник?

— У них тоже быстрая и сильная команда, просто мы удачно забили голы. Открыли бы они счет, встали бы в оборону, и им было бы сложно забивать. Я не заметил, чтобы они грязно играли.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Молниеносный⚡⚡⚡ выход 1 в 1 от Никиты Кучерова - это 5:0! Да! <a href="https://t.co/9BIc3CbPAN">pic.twitter.com/9BIc3CbPAN</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/861605936900825089">8 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Никита КУЧЕРОВ, форвард сборной России:

— В середине третьего периода получили ненужные удаления. Дали соперникам больше места на льду, и они этим воспользовались. Вася (Андрей Василевский. — Прим. «СЭ») показал, что он вратарь высокого класса, и держал нас в игре. В принципе действовали неплохо, быстро переходили из обороны в атаку. Не дали немцам почувствовать пространство, поскольку знали, что начнут играть в агрессивный хоккей. Мы тренируемся и налаживаем взаимопонимание. С каждой игрой прибавляем и становимся лучше в тройках и пятерках. Собрался хороший коллектив, и все хорошо общаются на льду и вне льда.

— Как повлияла потеря Мозякина?

— Никогда не хочешь видеть такие потери, но они случаются. Другим ребятам нужно играть лучше, потому что Серега — очень хороший игрок, и это большая потеря для нас. Для других это хороший шанс показать, что они из себя представляют, и показать лучший хоккей.

— Насколько важна поддержка российских болельщиков на трибунах?

— Всегда приятно видеть своих на трибуне, они даже перекрикивают немцев и любых других болельщиков, и это большая помощь нам. Мы показываем достойный хоккей, и, надеюсь, болельщикам это нравится, и они получают удовольствие от игры.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот так ⚡⚡⚡Кучеров⚡⚡⚡⚡оформляет дубль! Это 6:2! <a href="https://t.co/vMibsGryXa">pic.twitter.com/vMibsGryXa</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/861617512303210496">8 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>