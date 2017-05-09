Олег Знарок: Мозякина грубо встретили сзади, немца должны наказать
Главный тренер сборной России и лидеры нападения — о третьей победе на ЧМ-2017.
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— Было непросто, — начал Олег Знарок. — Игра была очень скоростной. Свою роль сыграло большинство. Что с Мозякиным, еще не знаем, его отвезли на обследование. Очень грубо его встретили сзади. Дисквалификацию должны дать. В этом матче перестроились. Панарин заменял Мозякина в большинстве.
— Почему стали пропускать в третьем периоде?
— Не думаю, что расслабились. Стали играть немного не в свою игру, по счету. Сказались ненужные штрафы, хотя при удалении в своей зоне было нарушение на Белове. Такие нюансы решают ход игры.
— Связывались с Владимиром Тарасенко?
— Звонили агенту, тот сказал, что ему нужна операция. В
— Кого планирует дозаявить?
— Пока никаких мыслей.
— Довольны результатами команды на турнире?
— Мы выиграли три матча и довольны.
— Радует, что не было тревоги за результат, кроме матча со шведами?
— Ну почему же? Все команды на чемпионате мира очень хорошие. После прошлой игры я говорил, что у немцев мобильная команда, ее нужно опасаться, и любое послабление будет чревато.
— Получается, мы настолько сильны?
— Мы настроились, и у нас хорошая команда.
Артемий ПАНАРИН, форвард сборной России:
— Большое спасибо партнерам, стараюсь не думать о голах.
— Химия в вашем звене сложилась?
— Посмотрим, когда будем встречаться с канадцами и американцами, и будет более напряженная игра. Сегодня у нас получилось забить — и спокойнее начали играть.
— Германия — не такой сильный соперник?
— У них тоже быстрая и сильная команда, просто мы удачно забили голы. Открыли бы они счет, встали бы в оборону, и им было бы сложно забивать. Я не заметил, чтобы они грязно играли.
Никита КУЧЕРОВ, форвард сборной России:
— В середине третьего периода получили ненужные удаления. Дали соперникам больше места на льду, и они этим воспользовались. Вася (Андрей Василевский. — Прим. «СЭ») показал, что он вратарь высокого класса, и держал нас в игре. В принципе действовали неплохо, быстро переходили из обороны в атаку. Не дали немцам почувствовать пространство, поскольку знали, что начнут играть в агрессивный хоккей. Мы тренируемся и налаживаем взаимопонимание. С каждой игрой прибавляем и становимся лучше в тройках и пятерках. Собрался хороший коллектив, и все хорошо общаются на льду и вне льда.
— Как повлияла потеря Мозякина?
— Никогда не хочешь видеть такие потери, но они случаются. Другим ребятам нужно играть лучше, потому что Серега — очень хороший игрок, и это большая потеря для нас. Для других это хороший шанс показать, что они из себя представляют, и показать лучший хоккей.
— Насколько важна поддержка российских болельщиков на трибунах?
— Всегда приятно видеть своих на трибуне, они даже перекрикивают немцев и любых других болельщиков, и это большая помощь нам. Мы показываем достойный хоккей, и, надеюсь, болельщикам это нравится, и они получают удовольствие от игры.
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|8 Мая, 17:15
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|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Марко Штурм
|Олег Знарок
|Томас Грайсс
|Андрей Василевский
|1-й период
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов, А. Панарин)
|01:04
|04:42
|Патрик Раймер
|Артемий Панарин
|08:54
|13:27
|Патрик Хагер
|13:27
|Патрик Хагер
|Сергей Плотников
|13:27
|Вадим Шипачев (Н. Гусев, А. Панарин)
|17:10
|Сергей Плотников (И. Проворов, Вик. Антипин)
|18:15
|Артем Зуб
|19:17
|2-й период
|30:16
|Ясин Элиц
|Никита Гусев (Ант. Белов, А. Панарин)
|31:10
|Никита Кучеров
|35:16
|Андрей Миронов
|38:11
|3-й период
|45:53
|Брокс Мацек (М. Мюллер, Д. Зайденберг)
|Вадим Шипачев
|46:29
|Сергей Плотников
|48:02
|48:34
|Филип Гогулла (К. Эрхофф, Д. Кахун)
|Никита Кучеров (А. Панарин)
|51:40
|59:10
|Фредерик Тиффельс (М. Кинк, Д. Зайденберг)
|29
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол