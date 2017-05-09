Гренборг: Веселая игра с американцами понравилась зрителям, но не шведам
КЕЛЬН, 9 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Яркая игра хоккеистов сборных США и Швеции на чемпионате мира, вероятно, понравилась зрителям, но точно не тренерскому штабу «Тре Крунур», заявил главный тренер шведов Рикард Гренборг.
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Сборная США в понедельник в Кельне со счетом 4:3 обыграла команду Швеции в матче чемпионата мира.
«В первом периоде игра слишком часто переходила из рук в руки. То мы играли хорошо, забивали, следующий отрезок проводили гораздо хуже, и пропускали. Думаю, такой хоккей нравится зрителям, но вряд ли нравится
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