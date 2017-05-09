Ландескуг: Старт на ЧМ-2017 для сборной Швеции вышел тяжелым
КЕЛЬН, 9 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Старт на чемпионате мира 2017 года для хоккеистов сборной Швеции вышел тяжелым, команде нужно становиться лучше, заявил нападающий шведов Габриэль Ландескуг.
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Сборная США в понедельник в Кельне со счетом 4:3 обыграла команду Швеции в матче чемпионата мира. После трех встреч в активе шведов, считающихся одними из фаворитов турнира, лишь четыре очка.
«Мы трижды вели в счете, но трижды упускали преимущество, — сказал Ландескуг журналистам. — Думаю, поведи мы в две шайбы, используя свои шансы, игра бы пошла
«В матче с Россией мы доминировали в игре два с половиной периода, но дали сопернику “вернуться” в самой концовке. Сегодня был несколько другой матч, мы все время играли в “догонялки”. И Россия, и США имеют сильные команды, но эти поражения сравнивать не стоит», — добавил хоккеист.
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