Ландескуг: Старт на ЧМ-2017 для сборной Швеции вышел тяжелым

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Сборная США в понедельник в Кельне со счетом 4:3 обыграла команду Швеции в матче чемпионата мира. После трех встреч в активе шведов, считающихся одними из фаворитов турнира, лишь четыре очка.

«Мы трижды вели в счете, но трижды упускали преимущество, — сказал Ландескуг журналистам. — Думаю, поведи мы в две шайбы, используя свои шансы, игра бы пошла по-другому. На этом турнире все соперники очень сильные, каждый из нас это знает. И Россия, и Германия, и США. Старт на чемпионате получился очень тяжелым для нас, но сейчас мы полностью сконцентрированы на одной задаче — выходе в плей-офф с максимально хорошей позиции. Если мы станем лучше в пару ближайших недель, все закончится хорошо».

«В матче с Россией мы доминировали в игре два с половиной периода, но дали сопернику “вернуться” в самой концовке. Сегодня был несколько другой матч, мы все время играли в “догонялки”. И Россия, и США имеют сильные команды, но эти поражения сравнивать не стоит», — добавил хоккеист.