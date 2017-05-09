Дубль Годро помог сборной США обыграть шведов

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Встреча группы А, прошедшая в понедельник в Кельне, завершилась со счетом 4:3 (2:3, 1:0, 1:0) в пользу американцев. Шайбами в составе сборной США отметились Клейтон Келлер (на 4-й минуте), Джон Гордо (19, 23) и Джей Ти Компер (52). У шведов забивали Элиас Линдхольм (3, 14) и Виктор Хедман (19).

Сборная США в следующем матче 10 мая сыграет с командой Италии. Шведы на следующий день встретятся со сборной Латвии.