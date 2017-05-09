Дубль Годро помог сборной США обыграть шведов
КЕЛЬН, 8 мая —
Р-Спорт. Сборная США по хоккею обыграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира 2017 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча группы А, прошедшая в понедельник в Кельне, завершилась со счетом 4:3 (2:3, 1:0, 1:0) в пользу американцев. Шайбами в составе сборной США отметились Клейтон Келлер (на 4-й минуте), Джон Гордо (19, 23) и Джей Ти Компер (52). У шведов забивали Элиас Линдхольм (3, 14) и Виктор Хедман (19).
Сборная США в следующем матче 10 мая сыграет с командой Италии. Шведы на следующий день встретятся со сборной Латвии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Рикард Гренборг
Вратари
|Джимми Ховард
|Виктор Фаст 58:44 (В. Фаст 58:50-59:23)
|1-й период
|01:30
|Андерс Ли
|Элиас Линдхольм (А. Строльман)
|02:14
|03:21
|Клейтон Келлер (Дж. Айкел, Дж. Трауба)
|Элиас Линдхольм (О. Экман-Ларссон)
|13:23
|15:50
|Тревор ван Римсдайк
|18:12
|Джонни Годро (Д. Ларкин)
|Виктор Хедман (Й. Нордстрем, Й. Клингберг)
|18:47
|2-й период
|22:57
|Джонни Годро (А. Ли, Дж. Айкел)
|25:25
|Чарли Макэвой
|3-й период
|43:42
|Чарли Макэвой
|46:09
|Даниэль Брикли
|51:47
|Джей Ти Комфер (К. Мерфи, Д. Ларкин)
|53:07
|Карл Седерберг
|55:26
|Александр Эдлер
|56:37
|Элиас Линдхольм
|58:50
Статистика
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол