Сборная Чехии обыграла финнов, уступая по ходу встречи 0:3
МОСКВА, 8 мая —
Р-Спорт. Сборная Чехии по хоккею добилась волевой победы над финской командой в серии буллитов в матче группового этапа чемпионата мира 2017 года.
Встреча группы В, прошедшая в понедельник в Париже, завершилась победой чехов в серии буллитов со счетом 4:3 (0:3, 0:0, 3:0, 0:0, 1:0). Финская команда до третьего периода вела с преимуществом в три шайбы — голами отметились Вальттери Фильппула (1-я минута), Топи Яакола (3) и Вилле Лаюнен (14). Чехи отыгрались в третьем периоде усилиями Романа Хорака (48), Радко Гудаса (58) и Яна Коваржа (59). Победу чехам принес точный бросок Робина Ханзла в серии буллитов.
Сборная Финляндии в следующем матче 10 мая сыграет с командой Словении. Чехов 11 мая ждет встреча с норвежцами.
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|8 Мая, 21:15
|Зрители 8112
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Лаури Марьямяки
|Йозеф Яндач
Вратари
|Йоонас Корписало
|Петр Мразек
|1-й период
|00:58
|Валттери Филппула (С. Ахо, М. Рантанен)
|02:41
|Топи Яакола (В. Филппула, М. Рантанен)
|06:30
|Оскар Осала
|06:30
|Оскар Осала
|Томаш Плеканец
|11:03
|13:51
|Вилле Лаюнен (А. Пильстрем, Ю. Аалтонен)
|2-й период
|24:20
|37:15
|Йоонас Ярвинен
|Давид Пастрняк
|37:15
|3-й период
|Лукаш Радил
|41:40
|45:56
|Валттери Филппула
|Роман Горак (Д. Пастрняк, Р. Червенка)
|47:37
|54:02
|Топи Яакола
|Радко Гудас (Я. Крейчик, М. Ржепик)
|57:46
|Ян Коварж (Д. Пастрняк)
|58:09
Серия буллитов - победный бросок
|Р. Ганзл
Статистика
|20
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Пихачек (Германия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол