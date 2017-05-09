Сборная Чехии обыграла финнов, уступая по ходу встречи 0:3

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча группы В, прошедшая в понедельник в Париже, завершилась победой чехов в серии буллитов со счетом 4:3 (0:3, 0:0, 3:0, 0:0, 1:0). Финская команда до третьего периода вела с преимуществом в три шайбы — голами отметились Вальттери Фильппула (1-я минута), Топи Яакола (3) и Вилле Лаюнен (14). Чехи отыгрались в третьем периоде усилиями Романа Хорака (48), Радко Гудаса (58) и Яна Коваржа (59). Победу чехам принес точный бросок Робина Ханзла в серии буллитов.

Сборная Финляндии в следующем матче 10 мая сыграет с командой Словении. Чехов 11 мая ждет встреча с норвежцами.