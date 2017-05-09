Сборная Чехии обыграла финнов, уступая по ходу встречи 0:3

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Норвегия
Группа A
17:15 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29680733/
9 мая 2017, 0:56 | Р-Спорт

Сборная Чехии обыграла финнов, уступая по ходу встречи 0:3

МОСКВА, 8 мая — Р-Спорт. Сборная Чехии по хоккею добилась волевой победы над финской командой в серии буллитов в матче группового этапа чемпионата мира 2017 года.

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Встреча группы В, прошедшая в понедельник в Париже, завершилась победой чехов в серии буллитов со счетом 4:3 (0:3, 0:0, 3:0, 0:0, 1:0). Финская команда до третьего периода вела с преимуществом в три шайбы — голами отметились Вальттери Фильппула (1-я минута), Топи Яакола (3) и Вилле Лаюнен (14). Чехи отыгрались в третьем периоде усилиями Романа Хорака (48), Радко Гудаса (58) и Яна Коваржа (59). Победу чехам принес точный бросок Робина Ханзла в серии буллитов.

Сборная Финляндии в следующем матче 10 мая сыграет с командой Словении. Чехов 11 мая ждет встреча с норвежцами.
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8 Мая, 21:15 Зрители 8112 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Финляндия 3:4 Б
Серия буллитов
(3:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:1)
Чехия
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Йозеф Яндач
Вратари
Йоонас Корписало Петр Мразек
1-й период
00:58 Валттери Филппула (С. Ахо, М. Рантанен)
02:41 Топи Яакола (В. Филппула, М. Рантанен)
06:30 Оскар Осала
06:30 Оскар Осала
Томаш Плеканец 11:03
13:51 Вилле Лаюнен (А. Пильстрем, Ю. Аалтонен)
2-й период
24:20
37:15 Йоонас Ярвинен
Давид Пастрняк 37:15
3-й период
Лукаш Радил 41:40
45:56 Валттери Филппула
Роман Горак (Д. Пастрняк, Р. Червенка) 47:37
54:02 Топи Яакола
Радко Гудас (Я. Крейчик, М. Ржепик) 57:46
Ян Коварж (Д. Пастрняк) 58:09
Серия буллитов - победный бросок
Р. Ганзл
Статистика
20 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Даниэль Пихачек (Германия)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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