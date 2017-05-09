Знарок заслужил твердую «пятерку»

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Норвегия
Группа A
17:15 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29680632/
9 мая 2017, 1:03 | Спорт-Экспресс

Знарок заслужил твердую «пятерку»

Итоги трех матчей сборной России на старте ЧМ-2017.

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© РИА "Новости"
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ЧЕМПИОНАТ МИРА. Предварительный раунд.
ШВЕЦИЯ — РОССИЯ — 1:2 Б. ИТАЛИЯ — РОССИЯ — 1:10. ГЕРМАНИЯ — РОССИЯ — 3:6.

Местами это было даже скучно, несмотря на результативный счет. Ничего страшного, победы своей значимости от этого не теряют. Хотя обилие шайб в ворота любого соперника приедается быстро, как бы забитая чуть ли не наполовину русскими болельщиками кельнская арена не взрывалась бурей восторга после каждого гола в исполнении команды Олега Знарка.

Радостных эмоций после трудовой победы по буллитам в первой игре со шведами, кажется, было неизмеримо больше. В произошедшем «виновата» исключительно сборная России. Но почему за нее сдержано не порадоваться, если для этого есть повод? Три очка в матче с немцами были добыты красиво и уверенно. Что до нескольких провалов в обороне в третьем периоде, то и здесь можно отыскать позитив — у тренеров есть законный повод задать жесткие вопросы своим игрокам и тем самым исключить даже намек на эйфорию.

По сравнению с прошлым чемпионатом мира и Кубком мира команда стала более управляемой и цельной. Особенно впечатлил тот факт, насколько визуально спокойно она перенесла потерю своего капитана Сергея Мозякина. В его вынужденное отсутствие не просела даже первая бригада большинства, куда органично вписался Никита Гусев. Знарок позволил себе публично, что ему совершенно несвойственно, обозначить проблемы Шипачева и Дадонова при игре «пять на пять» после матча с Италией. И они отреагировали как надо, нарисовав роскошную комбинацию и пробив немецкого вратаря из «Айлендерс» Томаса Грайсса уже на 64-й секунде с начала игры. Скажете, не стоит уделять внимание таким мелочам? Но именно на них строятся победы.

Потенциальная травма Мозякина может спутать карты Знарку только в теории. Вариантов, чтобы компенсировать его потерю, хватает с головой. Можно дозаявить Капризова, перевести на левый фланг Плотникова или дождаться результата ночного матча в НХЛ, где подвис «Вашингтон» с Овечкиным.

Ладно несчастные итальянцы, для которых визит в элитный дивизион сам по себе уже праздник без особых обязательств. Но при виде того, как Шипачев, Панарин и Ко разносят на части крепких немцев, в голове как само собой разумеющееся возникала мысль о будущем золотом финале с Канадой.

Хозяева обыграли в Кельне симпатичную американскую команду и два периода на равных держались со Швецией — записывать их в проходные соперники было бы безумством. В их составе три энхаэловца — против наших пяти. Год назад в московском четвертьфинале сборная Германии выпила у хозяев море крови и даже вела в счете после первого периода.

Но в понедельник у нее не было ни единого шанса. Шесть шайб за матч сборная России не забивала немцам 22 года! В последний раз они без проблем были обыграны в 2009 году в Берне еще при Вячеславе Быкове. Тогда россияне в итоге завоевали титул. Предсказать такой же результат — пока слишком смелая мысль. До плей-офф еще далеко, и в теории все может не раз поменяться как в лучшую, так и в худшую стороны. До важного матча с американцами, закрывающего групповой этап, остается много времени, чтобы и взаимодействие в тройках довести до идеального, и команду плавно к пику формы подвести. А пока сборная России обязательную задачу выполняет — и делает на твердую «пятерку».
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