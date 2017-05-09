Знарок заслужил твердую «пятерку»

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Предварительный раунд.

ШВЕЦИЯ — РОССИЯ — 1:2 Б. ИТАЛИЯ — РОССИЯ — 1:10. ГЕРМАНИЯ — РОССИЯ — 3:6.

Местами это было даже скучно, несмотря на результативный счет. Ничего страшного, победы своей значимости от этого не теряют. Хотя обилие шайб в ворота любого соперника приедается быстро, как бы забитая чуть ли не наполовину русскими болельщиками кельнская арена не взрывалась бурей восторга после каждого гола в исполнении команды Олега Знарка.

Радостных эмоций после трудовой победы по буллитам в первой игре со шведами, кажется, было неизмеримо больше. В произошедшем «виновата» исключительно сборная России. Но почему за нее сдержано не порадоваться, если для этого есть повод? Три очка в матче с немцами были добыты красиво и уверенно. Что до нескольких провалов в обороне в третьем периоде, то и здесь можно отыскать позитив — у тренеров есть законный повод задать жесткие вопросы своим игрокам и тем самым исключить даже намек на эйфорию.

По сравнению с прошлым чемпионатом мира и Кубком мира команда стала более управляемой и цельной. Особенно впечатлил тот факт, насколько визуально спокойно она перенесла потерю своего капитана Сергея Мозякина. В его вынужденное отсутствие не просела даже первая бригада большинства, куда органично вписался Никита Гусев. Знарок позволил себе публично, что ему совершенно несвойственно, обозначить проблемы Шипачева и Дадонова при игре «пять на пять» после матча с Италией. И они отреагировали как надо, нарисовав роскошную комбинацию и пробив немецкого вратаря из «Айлендерс» Томаса Грайсса уже на 64-й секунде с начала игры. Скажете, не стоит уделять внимание таким мелочам? Но именно на них строятся победы.

Потенциальная травма Мозякина может спутать карты Знарку только в теории. Вариантов, чтобы компенсировать его потерю, хватает с головой. Можно дозаявить Капризова, перевести на левый фланг Плотникова или дождаться результата ночного матча в НХЛ, где подвис «Вашингтон» с Овечкиным.

Ладно несчастные итальянцы, для которых визит в элитный дивизион сам по себе уже праздник без особых обязательств. Но при виде того, как Шипачев, Панарин и Ко разносят на части крепких немцев, в голове как само собой разумеющееся возникала мысль о будущем золотом финале с Канадой.

Хозяева обыграли в Кельне симпатичную американскую команду и два периода на равных держались со Швецией — записывать их в проходные соперники было бы безумством. В их составе три энхаэловца — против наших пяти. Год назад в московском четвертьфинале сборная Германии выпила у хозяев море крови и даже вела в счете после первого периода.