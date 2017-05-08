Вопрос о дальнейшем участии Мозякина в ЧМ решится после 10 мая

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
17:15 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
17:15 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
21:15 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
21:15 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29680529/
8 мая 2017, 23:46 | ТАСС

Вопрос о дальнейшем участии Мозякина в ЧМ решится после 10 мая

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вопрос о дальнейшем участии в чемпионате мира получившего травму нападающего сборной России по хоккею Сергея Мозякина решится после 10 мая. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

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© ТАСС

Хоккеист получил повреждение в понедельник в матче чемпионата мира против сборной Германии (6:3), который прошел в Кельне. После атаки сзади немецкого форварда Патрика Хагера в первом периоде Мозякин остался лежать на льду. Форвард покинул площадку с посторонней помощью, его увели в раздевалку. Хагер получил матч-штраф.

Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что у форварда подозрение на сотрясение мозга.

«У Мозякина было подозрение на сотрясение головного мозга. После проведенного обследования диагноз не подтвердился. После повторного обследования 10 мая будет решен окончательный вопрос об участии Мозякина в чемпионате мира», — сказал Ротенберг.

Следующий матч российская команда проведет 11 мая против сборной Дании.

Чемпионат мира по хоккею проходит 5—21 мая в Кельне и Париже.
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