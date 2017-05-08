Маккиннон: Партнеры по сборной Канады существенно облегчают жизнь на ЧМ
МОСКВА, 8 мая —
Р-Спорт. Лидер снайперского рейтинга чемпионата мира по хоккею канадец Нэйт Маккиннон заявил, что забрасывать много шайб ему помогают партнеры по сборной и то доверие, которое он получает от тренерского штаба действующих чемпионов мира.
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Чемпионат мира 2017 года проходит в Кельне и Париже. Сборная Канады в трех матчах группы В добилась трех побед. Маккиннон забросил 5 из 17 шайб канадцев, благодаря чему лидирует в списке снайперов и занимает второе место в списке бомбардиров (7 очков), уступая только россиянину Артемию Панарину (9).
«С такими партнерами по звену (Клод Жиру и Джефф Скиннер), с теми минутами большинства и с тем доверием со стороны тренерского штаба, которое есть, все это существенно облегчает жизнь. Уверен, что и другие ребята будут подтягиваться, я не собираюсь набирать по 3−4 очка в каждом матче», — сказал Маккиннон, чьи слова приводит TSN.
Ближайший матч на чемпионате мира канадцы проведут 11 мая со сборной Франции.
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