Стась: Матч с Канадой показал, на каком уровне находится сборная Беларуси

«Да, очень больно. Но больше потому, что матч показал, на каком уровне мы находимся по сравнению с сильными командами. Разница на табло. Она почти такая же, как и по итогам игры с чехами? Меж тем разница есть: сегодня мы фактически сами прибили себя невынужденными удалениями. Продолжим в том же духе — будет очень сложно добиться какого-то приемлемого результата. Да и детские ошибки неплохо бы быстрее изжить.

Расчёт в матче с Канадой был на то, чтобы как можно плотнее действовать в средней зоне и строго в зоне обороны. Не терять соперников на синей линии. До первого перерыва более или менее справлялись. Потом именно из-за невнимательности на синей получили минимум пару шайб. Нужно быстрее делать работу над ошибками и не допускать их в дальнейшем. Слишком часто нас за них наказывают. И слишком много значат следующие матчи.

Математикой ещё не занимаемся, очки и варианты не просчитываем. По крайней мере, я этим не занимаюсь. Просто понимаю, что будет означать для нас следующий матч с швейцарцами, — цитирует Стася «Прессбол».