Стась: Матч с Канадой показал, на каком уровне находится сборная Беларуси
Нападающий сборной Беларуси Андрей Стась после поражения от канадцев на чемпионате мира — 2017 (0:6) отметил, что добиться большего не позволила разница в классе.
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Видимо, что-то случилось...
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«Да, очень больно. Но больше потому, что матч показал, на каком уровне мы находимся по сравнению с сильными командами. Разница на табло. Она почти такая же, как и по итогам игры с чехами? Меж тем разница есть: сегодня мы фактически сами прибили себя невынужденными удалениями. Продолжим в том же духе — будет очень сложно добиться
Расчёт в матче с Канадой был на то, чтобы как можно плотнее действовать в средней зоне и строго в зоне обороны. Не терять соперников на синей линии. До первого перерыва более или менее справлялись. Потом именно
Математикой ещё не занимаемся, очки и варианты не просчитываем. По крайней мере, я этим не занимаюсь. Просто понимаю, что будет означать для нас следующий матч с швейцарцами, — цитирует Стася «Прессбол».
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