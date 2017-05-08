Льюис: Сборной Беларуси нужна победа, и всё равно, как она будет достигнута

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
17:15 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
17:15 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
21:15 2-й период Финляндия 3
Чехия 0
тв
Группа A
21:15 2-й период США 3
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29680211/
8 мая 2017, 22:00 | Чемпионат.com

Льюис: Сборной Беларуси нужна победа, и всё равно, как она будет достигнута

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал поражение от Канады на чемпионате мира (0:6), которое стало для его команды третьим подряд.

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© РИА "Новости"

«Моё настроение существенно хуже, чем пять дней назад. И у меня, и у команды. Уже сказал, что именно в такие моменты и нужно показывать, насколько ты воин, готовый сражаться. Есть какие-то позитивные моменты по итогам трёх матчей? Давайте лучше расскажу вам о слабых. Например, мы очень мало бросаем… А если серьёзно, мы анализируем каждую неудачу, стараемся устранять ошибки и недочёты. Вообще же могу отметить и позитивный момент. Это то, как на фоне мощных соперников смотрится наша молодёжь.

Самая насущная проблема команды очевидна — нам нужна победа. И всё равно, как она будет достигнута, — просто нам она очень нужна….

Вероятность участия Денисова в игре со Швейцарией послезавтра ещё будем оценивать. А вот Андрей Костицын почти наверняка не поможет и в следующем матче.

Швейцарцы быстры, активно играют на чужом пятачке, опасны в контратаках. Надеюсь, они будут уставшими, а мы восстановимся. У них матч во вторник вечером. Если сумеем сразу захватить инициативу и забросить первыми, будет отлично. Безусловно, мы проанализируем игры швейцарцев, в том числе и будущую вторничную, — цитирует Льюиса «Прессбол».
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