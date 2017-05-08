Третьяк: Немецкий хоккеист получит большую дисквалификацию за нарушение на Мозякине
МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Немец Патрик Хагер, который нанес серьезную травму капитану российской команды Сергею Мозякину в матче чемпионата мира, будет наказан длительной дисквалификацией Международной федерацией хоккея (IIHF). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.
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Мозякин получил травму в матче со сборной Германии, который завершился победой российской команды со счетом 6:3. У хоккеиста, который был вынужден покинуть площадку после удара соперника, подозрение на сотрясение мозга. Хагер получил
«Такие моменты не украшают хоккей, удар последовал исподтишка, что выглядело очень некрасиво. Примечательно, что это сделал лучший игрок в составе сборной Германии. Думаю, что дисквалификация последует большая, потому что международная федерация борется с такими нарушениями, как удар в голову», — сказал Третьяк.
Эта победа стала для сборной России третьей подряд на турнире. Россияне набрали 8 очков и вышли на первое место в группе, обойдя команду Латвии (6), немецкие хоккеисты занимают четвертое место с тремя очками.
«Мне понравилось качество игры нашей команды, было видно, что наши ребята сумели собраться на этот матч: ребята действовали слаженно, держали шайбу, удачно входили в зону. Особенно отрадно, что им удается достойно играть в большинстве», — отметил глава ФХР.
В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают команды США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Швеции. В понедельник пройдет еще один матч этой группы, в котором встретятся команды США и Швеции.
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