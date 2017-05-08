К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ВРАТАРЬ

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 5,5.

В двух периодах выглядел очень уверенно, вытащил несколько опаснейших бросков. Однако в третьей 20-минутке пропустил три шайбы. В голах Мацека и Гогуллы виноват в меньшей степени (хотя и в первом случае дал немцам шанс на добивание), но в моменте с проходом Тиффельса мог бы и выручить.

ЗАЩИТНИКИ

Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,5.

Подтвердили реноме самой надежной пары защитников в сборной. Киселевич так достал немцев сверхуверенной игрой в отборе, что они решили его поколотить. Это спорное начинание закончилось для Германии удалением и голом Гусева.

Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 5,5.

В первом периоде Белов здорово сориентировался в меньшинстве и помешал немцам забить гол. В конце игры пропустили в формате «три на пять», что простительно, но потом Белов не смог остановить прорыв Тиффельса силовым приемом, и дело закончилось третьей шайбой в наши ворота.

Иван ПРОВОРОВ — Андрей МИРОНОВ — 6,0.

Были очень активны в атаке. Миронов несколько раз бросал опасно, но переиграть Грайсса не сумел. Проворов в большинстве здорово щелкнул издали, но автором гола ему пришлось быть недолго — вскоре шайбу переписали на подставившего клюшку Плотникова. Миронов находился на площадке в ситуациях, когда немцы забивали первый и третий гол.

Артем ЗУБ — 5,5.

Сфолил на Гогулле в первом периоде. Находился на площадке, когда Мацек забил первый гол в ворота сборной России.

НАПАДАЮЩИЕ

Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Александр БАРАБАНОВ — 6,0.

В этот раз голов не забили, но надежно сыграли в обороне и не забывали оказывать силовое давление на защиту соперника.

Артемий ПАНАРИН — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 7,0.

Уже на второй минуте открыли счет в равных составах — хорошая реакция на слова Олега Знарка о том, что в СКА у Шипачева и Дадонова были проблемы при игре в формате «пять на пять». Потом отличились и в большинстве — Шипачев записал на свой счет дубль. После травмы Мозякина на большинство с этим звено стал выходить Гусев и вскоре открыл счет своим голам за сборную на ЧМ.

Никита ГУСЕВ — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 7,0.

Главный герой матча Никита Кучеров забивал и в равных составах, и в большинстве. Здорово ловили немцев на контратаках. Наместников два периода безошибочно отрабатывал в обороне, но в начале третьей двадцатиминутки не уследил за Мацеком.

Сергей МОЗЯКИН — Владимир ТКАЧЕВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 6,0.

Еще в первом периоде звено лишилось лидера — на Сергее Мозякине заработал большой штраф Патрик Хагер. Ткачеву и Плотникову помогали по очереди Панарин, Телегин и Кучеров. Плотников в большинстве удачно подставил клюшку под бросок Проворова, но в третьем периоде заработал глупое удаление и оставил россиян втроем против пяти немцев, что привело ко второму голу в ворота Василевского.