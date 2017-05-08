5,5 — Василевскому за три шайбы Германии
«СЭ» разбирает по персоналиям победу сборной России.
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ВРАТАРЬ
Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 5,5.
В двух периодах выглядел очень уверенно, вытащил несколько опаснейших бросков. Однако в третьей 20-минутке пропустил три шайбы. В голах Мацека и Гогуллы виноват в меньшей степени (хотя и в первом случае дал немцам шанс на добивание), но в моменте с проходом Тиффельса мог бы и выручить.
ЗАЩИТНИКИ
Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,5.
Подтвердили реноме самой надежной пары защитников в сборной. Киселевич так достал немцев сверхуверенной игрой в отборе, что они решили его поколотить. Это спорное начинание закончилось для Германии удалением и голом Гусева.
Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 5,5.
В первом периоде Белов здорово сориентировался в меньшинстве и помешал немцам забить гол. В конце игры пропустили в формате «три на пять», что простительно, но потом Белов не смог остановить прорыв Тиффельса силовым приемом, и дело закончилось третьей шайбой в наши ворота.
Иван ПРОВОРОВ — Андрей МИРОНОВ — 6,0.
Были очень активны в атаке. Миронов несколько раз бросал опасно, но переиграть Грайсса не сумел. Проворов в большинстве здорово щелкнул издали, но автором гола ему пришлось быть недолго — вскоре шайбу переписали на подставившего клюшку Плотникова. Миронов находился на площадке в ситуациях, когда немцы забивали первый и третий гол.
Артем ЗУБ — 5,5.
Сфолил на Гогулле в первом периоде. Находился на площадке, когда Мацек забил первый гол в ворота сборной России.
НАПАДАЮЩИЕ
Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Александр БАРАБАНОВ — 6,0.
В этот раз голов не забили, но надежно сыграли в обороне и не забывали оказывать силовое давление на защиту соперника.
Артемий ПАНАРИН — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 7,0.
Уже на второй минуте открыли счет в равных составах — хорошая реакция на слова Олега Знарка о том, что в СКА у Шипачева и Дадонова были проблемы при игре в формате «пять на пять». Потом отличились и в большинстве — Шипачев записал на свой счет дубль. После травмы Мозякина на большинство с этим звено стал выходить Гусев и вскоре открыл счет своим голам за сборную на ЧМ.
Никита ГУСЕВ — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 7,0.
Главный герой матча Никита Кучеров забивал и в равных составах, и в большинстве. Здорово ловили немцев на контратаках. Наместников два периода безошибочно отрабатывал в обороне, но в начале третьей двадцатиминутки не уследил за Мацеком.
Сергей МОЗЯКИН — Владимир ТКАЧЕВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 6,0.
Еще в первом периоде звено лишилось лидера — на Сергее Мозякине заработал большой штраф Патрик Хагер. Ткачеву и Плотникову помогали по очереди Панарин, Телегин и Кучеров. Плотников в большинстве удачно подставил клюшку под бросок Проворова, но в третьем периоде заработал глупое удаление и оставил россиян втроем против пяти немцев, что привело ко второму голу в ворота Василевского.
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|8 Мая, 17:15
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|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Марко Штурм
|Олег Знарок
|Томас Грайсс
|Андрей Василевский
|1-й период
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов, А. Панарин)
|01:04
|04:42
|Патрик Раймер
|Артемий Панарин
|08:54
|13:27
|Патрик Хагер
|13:27
|Патрик Хагер
|Сергей Плотников
|13:27
|Вадим Шипачев (Н. Гусев, А. Панарин)
|17:10
|Сергей Плотников (И. Проворов, Вик. Антипин)
|18:15
|Артем Зуб
|19:17
|2-й период
|30:16
|Ясин Элиц
|Никита Гусев (Ант. Белов, А. Панарин)
|31:10
|Никита Кучеров
|35:16
|Андрей Миронов
|38:11
|3-й период
|45:53
|Брокс Мацек (М. Мюллер, Д. Зайденберг)
|Вадим Шипачев
|46:29
|Сергей Плотников
|48:02
|48:34
|Филип Гогулла (К. Эрхофф, Д. Кахун)
|Никита Кучеров (А. Панарин)
|51:40
|59:09
|Фредерик Тиффельс (М. Кинк, Д. Зайденберг)
|29
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол