Кто заменит Мозякина?

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Сотрясение мозга, полученное нашим капитаном в первом периоде матча с немцами, ставит под сомнение его дальнейшее участие в чемпионате мира. В заявочном списке Олега Знарка остаются три вакансии для полевых игроков. Кого бросит в бой тренерский штаб?

Мозякин получил удар в голову на 14-й минуте первого периода, долго лежал на льду и лишь с посторонней помощью покинул площадку. Хочу успокоить болельщиков: в раздевалке наш капитан пришел в себя и даже сделал звонок в Магнитогорск жене Юлии и успокоил ее.

Сотрясение мозга у Мозякина не первое. Хочу напомнить: в феврале 2005 года Сергей на даче сына министра обороны маршала Сергеева врезался на снегокате в забор, что обернулось ушибом головного мозга и досрочным завершением неудачного для него сезона.

Хорошо, что впереди у сборной два выходных дня — 9 и 10 мая. Ближайший матч состоится 11 мая с датчанами. У тренеров есть время, чтобы все взвесить и принять решение. Завтра в планах нашей команды возложение цветов к памятнику советским воинам. Если Мозякин примет участие в этой акции, значит, с ним все более или менее в порядке. Но надо готовиться к худшему, прорабатывать план Б.

Сегодня ночью могут освободиться Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Уже закончил Стэнли-кампанию Владимир Тарасенко. В последнем матче наш «блюзмен», мягко говоря, не впечатлил, выглядел этаким тяжеловесом-тихоходом. Такой не помощник сборной на чемпионате мира.

Защитник Орлов, конечно, нужен. Но это не замена Мозякину. Овечкин и Кузнецов? Давайте пока оставим ребят из «Вашингтона» в покое. Пусть сражаются за Кубок Стэнли.

В листе ожидания остаются форварды Валерий Ничушкин, Роман Любимов и Кирилл Капризов. У первого — повреждение, полученное в последнем матче Евротура с чехами. Капризов две недели лечился, его игровая практика перед чемпионатом мира ограничивается всего двумя матчами за… олимпийскую сборную на турнире в Санкт-Петербурге против норвежцев и словенцев. В каком он пребывает тонусе? Правда, таланты способны выйти и сыграть с листа так, как иные трудоголики не сыграют после затяжных тренировок.

За Капризова голосуют эксперты Борис Михайлов и Александр Гуськов. Правда, бывший главный тренер сборной России считает, что заявят не дебютанта, а универсала Любимова.

Надо признать: в нынешнем состоянии Мозякин — не доминирующий игрок не только в сборной, но и в своей тройке. Да и в бригаде большинства его с успехом заменил Никита Гусев.