Кто заменит Мозякина?

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
17:15 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
17:15 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
21:15 2-й период Финляндия 3
Чехия 0
тв
Группа A
21:15 2-й период США 3
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29679862/
8 мая 2017, 21:50 | Советский спорт

Кто заменит Мозякина?

Обозреватель «Советского спорта» о травме Сергея Мозякина.

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© РИА "Новости"
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Сотрясение мозга, полученное нашим капитаном в первом периоде матча с немцами, ставит под сомнение его дальнейшее участие в чемпионате мира. В заявочном списке Олега Знарка остаются три вакансии для полевых игроков. Кого бросит в бой тренерский штаб?

Мозякин получил удар в голову на 14-й минуте первого периода, долго лежал на льду и лишь с посторонней помощью покинул площадку. Хочу успокоить болельщиков: в раздевалке наш капитан пришел в себя и даже сделал звонок в Магнитогорск жене Юлии и успокоил ее.

Сотрясение мозга у Мозякина не первое. Хочу напомнить: в феврале 2005 года Сергей на даче сына министра обороны маршала Сергеева врезался на снегокате в забор, что обернулось ушибом головного мозга и досрочным завершением неудачного для него сезона.

Хорошо, что впереди у сборной два выходных дня — 9 и 10 мая. Ближайший матч состоится 11 мая с датчанами. У тренеров есть время, чтобы все взвесить и принять решение. Завтра в планах нашей команды возложение цветов к памятнику советским воинам. Если Мозякин примет участие в этой акции, значит, с ним все более или менее в порядке. Но надо готовиться к худшему, прорабатывать план Б.

Сегодня ночью могут освободиться Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Уже закончил Стэнли-кампанию Владимир Тарасенко. В последнем матче наш «блюзмен», мягко говоря, не впечатлил, выглядел этаким тяжеловесом-тихоходом. Такой не помощник сборной на чемпионате мира.

Защитник Орлов, конечно, нужен. Но это не замена Мозякину. Овечкин и Кузнецов? Давайте пока оставим ребят из «Вашингтона» в покое. Пусть сражаются за Кубок Стэнли.

В листе ожидания остаются форварды Валерий Ничушкин, Роман Любимов и Кирилл Капризов. У первого — повреждение, полученное в последнем матче Евротура с чехами. Капризов две недели лечился, его игровая практика перед чемпионатом мира ограничивается всего двумя матчами за… олимпийскую сборную на турнире в Санкт-Петербурге против норвежцев и словенцев. В каком он пребывает тонусе? Правда, таланты способны выйти и сыграть с листа так, как иные трудоголики не сыграют после затяжных тренировок.

За Капризова голосуют эксперты Борис Михайлов и Александр Гуськов. Правда, бывший главный тренер сборной России считает, что заявят не дебютанта, а универсала Любимова.

Надо признать: в нынешнем состоянии Мозякин — не доминирующий игрок не только в сборной, но и в своей тройке. Да и в бригаде большинства его с успехом заменил Никита Гусев.
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