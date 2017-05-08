Штурм: Ридер госпитализирован после игры с хоккеистами РФ, все выглядит печально

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная Германии в понедельник со счетом 3:6 уступила сборной России в матче чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Ридер получил травму по ходу игры.