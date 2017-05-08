Штурм: Ридер госпитализирован после игры с хоккеистами РФ, все выглядит печально
КЕЛЬН, 8 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард сборной Германии по хоккею Тобиас Ридер госпитализирован после матча со сборной России, заявил главный тренер немцев Марко Штурм.
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Видимо, что-то случилось...
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Сборная Германии в понедельник со счетом 3:6 уступила сборной России в матче чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Ридер получил травму по ходу игры.
«Снова очень уверенно сыграли россияне, очень быстро и талантливо, они показали, что лучше. Мы начали не так, как хотели, пропустили довольно быстро, но после этого были отличные смены, были моменты, но нас подвели ненужные удаления. Пропустив в меньшинстве пару раз, было сложно вернуться в игру. У нас три очка после трех матчей с лучшими командами, мы с оптимизмом смотрим вперед,
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