Знарок: Против Мозякина сыграли грубо, по большому счёту это дисквалификация

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Немецкий игрок травмировал капитана россиян в первом периоде матча, и тот не смог продолжить игру.

«Конечно, это была грубость, сзади. По большому счёту это дисквалификация.

В третьем периоде стали немного играть не в свою игру — счёт такой. Ненужные удаления, хотя было удаление на Белове, но не свистнули. Такие нюансы решают ход игры. Игрой Василевского довольны, три матча выиграли, — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.