Знарок: Против Мозякина сыграли грубо, по большому счёту это дисквалификация
Главный тренер сборной России Олег Знарок считает, что нападающий команды Германии Патрик Хагер должен получить дисквалификацию за грубую игру против Сергея Мозякина.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Немецкий игрок травмировал капитана россиян в первом периоде матча, и тот не смог продолжить игру.
«Конечно, это была грубость, сзади. По большому счёту это дисквалификация.
В третьем периоде стали немного играть не в свою игру — счёт такой. Ненужные удаления, хотя было удаление на Белове, но не свистнули. Такие нюансы решают ход игры. Игрой Василевского довольны, три матча выиграли, — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter