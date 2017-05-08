Зайденберг: Сыграть с США, Швецией и Россией в начале ЧМ было интересно
Защитник сборной Германии Деннис Зайденберг после поражения от сборной России (3:6) поделился впечатлениями от старта своей команды на домашнем чемпионате мира.
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«В начале турнира мы сыграли с Америкой, Швецией и Россией. Это был хороший шанс для нас. Мы постараемся прогрессировать. Мы стараемся играть в свою игру. Сыграть с этими командами было довольно интересно. Как для меня сложился первый матч в ранге капитана? Чувствую себя ужасно! На самом деле, это не имеет значения, это добавляет опыта. Мы стараемся идти от игры к игре. В следующем матче встретимся со Словакией», — передаёт слова Зайденберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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