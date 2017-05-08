Зайденберг: Сыграть с США, Швецией и Россией в начале ЧМ было интересно

«В начале турнира мы сыграли с Америкой, Швецией и Россией. Это был хороший шанс для нас. Мы постараемся прогрессировать. Мы стараемся играть в свою игру. Сыграть с этими командами было довольно интересно. Как для меня сложился первый матч в ранге капитана? Чувствую себя ужасно! На самом деле, это не имеет значения, это добавляет опыта. Мы стараемся идти от игры к игре. В следующем матче встретимся со Словакией», — передаёт слова Зайденберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.