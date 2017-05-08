Панарин: Надо смотреть на то, как Россия сыграет с Канадой или США
Нападающий сборной России Артемий Панарин прокомментировал победу над Германией (6:3) на чемпионате мира по хоккею 2017 года.
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«Спасибо партнёрам, я о голах стараюсь не думать. Говоря о нашем звене, нужно смотреть, как мы будем играть с канадцами, американцами. То есть когда настанут более напряжённые матчи. Сегодня мы забили быстро, немного отпустило. Я особо не заметил, что немцы грязно играют. Германия — быстрая команда. Если бы забили они первыми, то встали бы в обороне и нам было бы сложно забивать», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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