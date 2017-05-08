Обречённая Беларусь. Больше Канады забивает только Россия
Сборной Беларуси не удалось набрать первые очки на чемпионате мира. Канада уверенно переиграла соперников.
Белорусская сборная подошла к матчу с главным фаворитом группы В не в самом лучшем психологическом состоянии. В дебютной игре турнира с финнами подопечные Дэйва Льюиса смотрелись достойно, но уступили в упорной борьбе (2:3), а матч с Чехией был отмечен судейской ошибкой и обилием огрехов в обороне (1:6). В результате этого, сборная Беларуси после двух туров занимала обидное последнее место в группе, уступая по набранным очкам даже словенцам, и перестановки в составе, предпринятые Льюисом, выглядели вполне логично.
О первой из них — вратарской — тренер объявил ещё на
Снайпер по фамилии Маккиннон
Матч начался достаточно спокойно, но даже откровенно прогулочный темп игры позволил Канаде быстро открыть счёт. На шестой минуте первого периода Митч Марнер беспрепятственно вывел шайбу из угла чужой зоны, увидел свободного партнёра и сделал точный пас под щелчок, который нанёс Брэйден Пойнт. Белорусы, судя по их заранее поникшим лицам, даже не расстроились пропущенному голу, и особых попыток предпринять
С началом второго отрезка ситуация осталась неизменной: белорусские хоккеисты играли с
К 16-й минуте второго периода беспристрастная статистика зафиксировала печальную для белорусов картину: за этот отрезок двадцатиминутки команда Льюиса нанесла лишь один бросок в створ. Отсутствие должного желания вновь было наказано Маккинноном, который на этот раз «с мясом» добил шайбу с ленточки, опередив растерявшегося Карнаухова.
Победа без эмоций, поражение без горя
Третий отрезок матча прошёл в том же ключе: Канада давила, белорусы ошибались и имели немного шансов потревожить Кэлвина Пикара бросками. На старте двадцатиминутки Беларусь осталась втроём, но двойной численный перевес остался нереализованным. Четвёртая шайба влетела в ворота Карнаухова чуть позже, когда Маккиннон
В итоге, Канада одержала убедительную победу на классе, продемонстрировав едва ли 50% от своей максимальной мощи. Что же касается белорусской команды, то для неё чемпионат мира
В активе канадцев девять очков в трёх играх при 17 заброшенных шайбах. Больше «кленовых листьев» на турнире пока забили только хоккеисты сборной России — 18.
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|Дэйв Льюис
|Джон Купер
|Михаил Карнаухов
|Кэлвин Пикар
|1-й период
|Брэйден Пойнт (Т. Конекны, М. Марнер)
|05:08
|Митчелл Марнер
|15:54
|2-й период
|21:53
|Евгений Ковыршин
|24:06
|Артем Волков
|Натан Маккиннон (М. Марнер, Т. Бэрри)
|24:20
|Натан Маккиннон (Дж. Скиннер, К. Жиру)
|35:21
|35:44
|Кристиан Хенкель
|39:43
|Роман Граборенко
|3-й период
|41:04
|Олег Евенко
|Джефф Скиннер (Н. Маккиннон, М. Матесон)
|47:01
|48:11
|Павел Воробей
|Клод Жиру (Дж. Скиннер, Дж. Моррисси)
|50:16
|Трэвис Конекны
|52:28
|Брэйден Пойнт (Т. Конекны, М-Э. Власик)
|54:42
|Митчелл Марнер
|58:49
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Стефан Фонселиус (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол