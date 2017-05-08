Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3
Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана.
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Видимо, что-то случилось...
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МИЛЫЙ КЕЛЬН
Мы с коллегой Шевченко трясемся в трамвае номер девять. До Lanxess Arena рукой подать, доходим за десять минут — но как же не испробовать кельнский трамвай? Не испортился ли за семь лет, что не виделись?
Трамвай в порядке, все такой же. Только индусов прибавилось, треть вагона. Кряхтим на мосту через Рейн — коллега протягивает телефон с новостями: «В Москве выпал снег». Вот так фокус. Сегодня Кельн еще милее.
Этот город с ума сходит от спорта. Вчера вечером забрел я на вокзале к тому самому большому экрану, на котором полгорода смотрели хоккейный матч сборной Германии. Вижу — снова толпа.
Подхожу. Матч «Фюрт» — «Карлсруэ» собрал в Кельне толпу! Вы это представляете? Кельн, я тебя люблю.
Вообще, традиция прекрасная — 9 мая встречать в Германии. Есть в этом
Мы ходим по городу, по коридорам арены — Кельн на эти дни стал русским. Но если на прежних чемпионатах мира полно было известных хоккейных людей, то здесь — почти никого. Мелькнет осунувшийся, постаревший Барри Смит, да и только. Это прежде к сединам прилагался раскачанный торс, старина Барри охотно раздевался перед камерами в
Задержал шаг возле меня, всмотрелся внимательно —
«ЖДИТЕ НЕПРИЯТНОСТЕЙ ОТ ХАГЕРА»
Я вспоминаю, что
Но не тот я человек, чтоб искать оправдания — набираю номер Трефилова. Кто лучше расскажет про сборную Германии?
— На сегодняшнем матче не буду, не получается, но
— Что такое — нынешняя сборная Германии?
— В последние три года… Может, пять… Хоккейная система в Германии наладилась. Стал совсем другой уровень школ. Футбол остается в этой стране номером один, но хоккей здорово тянется вверх. Появились деньги — и создалась система. Сразу пошли результаты. Прежде Марцель Гоч, Деннис Зайденберг и еще
— Как?
— Туда отправляются 17−18-летние ребята. Как Тоби Ридер, например. Система подготовки молодых хоккеистов в Германии изменилась не кардинально, но сильно в лучшую сторону.
— Главные звезды нынешней команды? Кого стоит опасаться?
— Тот же Ридер хорошо выглядит. Плюс молодые ребята, которых на международной арене пока не знают. Запомните три имени: Моритц Мюллер, Маттиас Плахта и Феликс Шютц. Запомнили?
— Даже записал.
— Тогда запишите еще одно, самое важное: Патрик Хагер. Последние три года — стабильнейшая игра. В том числе на мировых чемпионатах. Должен себя проявить.
— Вы же работаете агентом. Среди игроков нынешней немецкой сборной есть ваши клиенты?
— Ага, тот же Феликс Шютц. Выступал в КХЛ за «Адмирал», в последнее время играл в шведском «Регле». Сегодня парень без контракта. Но это не беда, у нас готовое предложение из Швеции, да и многие немецкие команды рады будут получить Феликса. Но сам он говорит, что пока сконцентрирован на хоккее, не желает пока ничего рассматривать. Главное — здорово выступить на чемпионате мира. В конце мая будем принимать решение.
Мы распрощались с Трефиловым, договорившись еще встретиться на этом чемпионате. А я отправился в толпу — ибо нет в Кельне ничего живописнее. Чемпионат пройдет, воспоминания останутся.
Вот шагает мне навстречу гражданин в маске Путина. Немцы, расширив глаза, расступаются.
А вот товарищ в телогрейке, с медалями всех времен и народов, в партизанской ушанке. На боку кобура.
— Как же вы это все через границу провезли? Таможня дала добро?
—
Я всмотрелся — кобура набита газетами.
—
— С 45-го, — подсказал корреспондент Шевченко.
— С 98-го. Хоккей люблю!
Вот разукрашенные пруссаки с завитыми усами. Мы задаем вопрос на немецком, киваем в такт словам — не понимая ни единого. Немцы поднимают бокал. Кажется, предлагают выпить за 9 мая. А вот
— Ни одного знаменитого человека! Ни единого! — сокрушается Шевченко, ответственный за качество видео. Мы караулим у
А вот пристроился к самой обычной очереди, сжимая билет во влажной ладошке, шведский тренер Густафссон. Делавший «Тре-Крунур» олимпийскими чемпионами в Турине и получивший контракт в Мытищах. Стал одним из последних тренеров «Атланта».
— Как его зовут? — вскидывает камеру коллега Шевченко.
—
— Догнать, надо догнать! — восклицает коллега. — Сейчас вручим ему плакат «Живи, “Атлант”…».
Густафссон словно сквозь землю провалился. Быть может, укрылся в туалете, почуяв хвост.
— Да, вот еще что! — вспомнил недосказанное Сеич. Повернулся в мою сторону вместе со струей.
Так что преследовать героев интервью возле санузла я зарекся. Себе дороже.
СЛОМАЛИ МОЗЯКИНА
А тем временем и хоккей подоспел — не успели обернуться, как ворота немецкой сборной распечатались чудесным образом. Отточенная в СКА комбинация — Дадонов
Сборная России набрала такую форму, что страшно становится — не расплескать бы все это до главных матчей. В том же Кельне 7 лет назад сборная Быкова выносила всех за явным преимуществом до самого финала. Пока не столкнулась с чехами.
Вот сейчас молодая немецкая сборная не успевает за нашими. Уступая даже в азарте. Впрочем, до поры — к середине периода игра выровнялась. Не было у немцев печали, да свой же хоккеист подрубил в схватке у ворот лидера сборной Германии Тобиаса Ридера. Пытался бедняга подняться со льда — удалось не сразу. Поехал меняться, скрючившись от боли.
Но немцы играли все лучше и лучше. Это далеко не Италия. Все могло сложиться для них неплохо — если б сами не разбудили сборную России.
Смотрелся эпизод жутко. Тот самый Патрик Хагер, чью фамилию призывал запомнить Трефилов, вырубил на полном ходу Мозякина. Так, что Сергей подняться со льда был не в силах, увели под белы руки. В КХЛ против него так не играют лет десять, отвык от настоящей жесткости. В 36 любая травма может стать последней.
А Хагер, любимец Кельна, отправился отдыхать до конца матча. Как запомнили эту фамилию, так можно и забыть. Уходящего под трибуны Патрика российские фанаты окатили пивом. Спину оросило будь здоров — к ужасу стюардов.
Игрока сборной Германии и «Kolner Haie» в этом городе обдать пивом — это сюжет.
— Кстати, кельнское пиво не сравнить с дюссельдорфским. В Кельне легкое светлое, в Дюссельдорфе — жесткое темное, — развил тему русский корреспондент, живущий в Германии много лет. — У этих городов война настоящая, ненавидят друг друга. Если б сегодня играл Кельн против Дюссельдорфа — увидали бы, что это такое!
Но пока мы видели, как рассчитывается сборная России за Мозякина. Сначала Плотников словно русский медведь подмял под себя
— «Вегас» забил, — размышлял вслух
—
А вот вам от Проворова — 3:0! А вот клюшкой
СО ВСЕМ УВАЖЕНИЕМ
Немцы выкатились на второй период
Без уважения обошелся Проворов с Кинком, уронив у борта. Кинк еще долго сидел на скамейке с открытым ртом, поражаясь: неужели он до сих пор здесь после такого контакта с рекламным щитом, а не в госпитале?
Панарин сначала подстреливал шайбой Плахту, следом выводил на бросок Гусева. Который со всем уважением и добивал сборную Германии — 4:0!
Пока Мозякина везли обследоваться с подозрением на сотрясение мозга, сборная издевалась над хоккейными талантами обидчиков — 5:0! Пожалуй, сборная Уве Круппа из 2010-го была поинтереснее. В этой не за что взглядом зацепиться. Ее хватало на ответный гол, да и тот можно считать подарком от Василевского. Знаком уважения — при счете 0:5….
Россияне слегка расслабились, заведенный Плотников схватил ненужное удаление — и Василевский пропустил во второй раз. А в концовке, уже после шайбы Кучерова, — и в третий. Разгрома не вышло. Теперь главный вопрос — вернется ли Мозякин?
Юрий ГОЛЫШАК
из Кельна.
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|Марко Штурм
|Олег Знарок
|Томас Грайсс
|Андрей Василевский
|1-й период
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов, А. Панарин)
|01:04
|04:42
|Патрик Раймер
|Артемий Панарин
|08:54
|13:27
|Патрик Хагер
|13:27
|Патрик Хагер
|Сергей Плотников
|13:27
|Вадим Шипачев (Н. Гусев, А. Панарин)
|17:10
|Сергей Плотников (И. Проворов, Вик. Антипин)
|18:15
|Артем Зуб
|19:17
|2-й период
|30:16
|Ясин Элиц
|Никита Гусев (Ант. Белов, А. Панарин)
|31:10
|Никита Кучеров
|35:16
|Андрей Миронов
|38:11
|3-й период
|45:53
|Брокс Мацек (М. Мюллер, Д. Зайденберг)
|Вадим Шипачев
|46:29
|Сергей Плотников
|48:02
|48:34
|Филип Гогулла (К. Эрхофф, Д. Кахун)
|Никита Кучеров (А. Панарин)
|51:40
|59:09
|Фредерик Тиффельс (М. Кинк, Д. Зайденберг)
|29
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол