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МИЛЫЙ КЕЛЬН

Мы с коллегой Шевченко трясемся в трамвае номер девять. До Lanxess Arena рукой подать, доходим за десять минут — но как же не испробовать кельнский трамвай? Не испортился ли за семь лет, что не виделись?

Трамвай в порядке, все такой же. Только индусов прибавилось, треть вагона. Кряхтим на мосту через Рейн — коллега протягивает телефон с новостями: «В Москве выпал снег». Вот так фокус. Сегодня Кельн еще милее.

Этот город с ума сходит от спорта. Вчера вечером забрел я на вокзале к тому самому большому экрану, на котором полгорода смотрели хоккейный матч сборной Германии. Вижу — снова толпа. Сейчас-то что смотрят? Охают, хватаются за голову, подсвистывают….

Подхожу. Матч «Фюрт» — «Карлсруэ» собрал в Кельне толпу! Вы это представляете? Кельн, я тебя люблю.

Вообще, традиция прекрасная — 9 мая встречать в Германии. Есть в этом что-то исконное, дедовское. Лучше, конечно, на ступенях Рейхстага, но и здесь пройтись неплохо, тропой союзников.

Мы ходим по городу, по коридорам арены — Кельн на эти дни стал русским. Но если на прежних чемпионатах мира полно было известных хоккейных людей, то здесь — почти никого. Мелькнет осунувшийся, постаревший Барри Смит, да и только. Это прежде к сединам прилагался раскачанный торс, старина Барри охотно раздевался перед камерами в Санкт-Петербурге — выглядел он настоящим культуристом. Сейчас как-то скис.

Задержал шаг возле меня, всмотрелся внимательно — кого-то я ему напомнил. Так и не поняв, кого, Смит махнул чуть заметно рукой и пошел прочь.

«ЖДИТЕ НЕПРИЯТНОСТЕЙ ОТ ХАГЕРА»

Я вспоминаю, что где-то здесь живут Александр Гольц, бывший вратарь сборной России Андрей Трефилов… Но если «золотой клюшке» начала 2000-х Гольцу из Мюнхена пилить черти сколько, то мой добрый знакомый Трефилов обитал совсем неподалеку. Странно, что не вижу ни того, ни другого.

Но не тот я человек, чтоб искать оправдания — набираю номер Трефилова. Кто лучше расскажет про сборную Германии?

— На сегодняшнем матче не буду, не получается, но вообще-то игровые дни не пропускаю, — рад мне Андрей. — Живу-то в 50 километрах от Кельна. Сел да доехал.

— Что такое — нынешняя сборная Германии?

— В последние три года… Может, пять… Хоккейная система в Германии наладилась. Стал совсем другой уровень школ. Футбол остается в этой стране номером один, но хоккей здорово тянется вверх. Появились деньги — и создалась система. Сразу пошли результаты. Прежде Марцель Гоч, Деннис Зайденберг и еще кто-то уезжали в НХЛ в 23−24 года. Сложившимися игроками. Сейчас все иначе.

— Как?

— Туда отправляются 17−18-летние ребята. Как Тоби Ридер, например. Система подготовки молодых хоккеистов в Германии изменилась не кардинально, но сильно в лучшую сторону.

— Главные звезды нынешней команды? Кого стоит опасаться?

— Тот же Ридер хорошо выглядит. Плюс молодые ребята, которых на международной арене пока не знают. Запомните три имени: Моритц Мюллер, Маттиас Плахта и Феликс Шютц. Запомнили?

— Даже записал.

— Тогда запишите еще одно, самое важное: Патрик Хагер. Последние три года — стабильнейшая игра. В том числе на мировых чемпионатах. Должен себя проявить.

— Вы же работаете агентом. Среди игроков нынешней немецкой сборной есть ваши клиенты?

— Ага, тот же Феликс Шютц. Выступал в КХЛ за «Адмирал», в последнее время играл в шведском «Регле». Сегодня парень без контракта. Но это не беда, у нас готовое предложение из Швеции, да и многие немецкие команды рады будут получить Феликса. Но сам он говорит, что пока сконцентрирован на хоккее, не желает пока ничего рассматривать. Главное — здорово выступить на чемпионате мира. В конце мая будем принимать решение.

Мы распрощались с Трефиловым, договорившись еще встретиться на этом чемпионате. А я отправился в толпу — ибо нет в Кельне ничего живописнее. Чемпионат пройдет, воспоминания останутся.

Вот шагает мне навстречу гражданин в маске Путина. Немцы, расширив глаза, расступаются.

А вот товарищ в телогрейке, с медалями всех времен и народов, в партизанской ушанке. На боку кобура.

— Как же вы это все через границу провезли? Таможня дала добро?

— Что-то перевозил, что-то здесь купил. Кобуру, например.

Я всмотрелся — кобура набита газетами.

— Вообще-то я с Алтая, но в Германии живу давно….

— С 45-го, — подсказал корреспондент Шевченко.

— С 98-го. Хоккей люблю!

Вот разукрашенные пруссаки с завитыми усами. Мы задаем вопрос на немецком, киваем в такт словам — не понимая ни единого. Немцы поднимают бокал. Кажется, предлагают выпить за 9 мая. А вот кто-то с жирафом на голове — тоже становится героем нашего видеожурнала. Хотел написать — «Фитиля».

БЕНГТ-ОКЕ

— Ни одного знаменитого человека! Ни единого! — сокрушается Шевченко, ответственный за качество видео. Мы караулим у VIP-входа — но прорваться сквозь него в арену пытаются только подгулявшие русские в красных ушанках да какие-то пылкие инвалиды.

А вот пристроился к самой обычной очереди, сжимая билет во влажной ладошке, шведский тренер Густафссон. Делавший «Тре-Крунур» олимпийскими чемпионами в Турине и получивший контракт в Мытищах. Стал одним из последних тренеров «Атланта».

— Как его зовут? — вскидывает камеру коллега Шевченко.

— Бенгт-Оке, — запинаясь, чеканю на ходу.

Бенгт-Оке уже прорвался со своим билетиком — а нам только предстоит. Толпа тесна, локти остры.

— Догнать, надо догнать! — восклицает коллега. — Сейчас вручим ему плакат «Живи, “Атлант”…».

Густафссон словно сквозь землю провалился. Быть может, укрылся в туалете, почуяв хвост. Там-то его не снимешь, плакат не вручишь. Как-то делал интервью с ярославским тренером Сергеем Николаевым, легендарным Сеичем. Потом отправились в туалет, стоим у писсуара.

— Да, вот еще что! — вспомнил недосказанное Сеич. Повернулся в мою сторону вместе со струей.

Так что преследовать героев интервью возле санузла я зарекся. Себе дороже.

СЛОМАЛИ МОЗЯКИНА

А тем временем и хоккей подоспел — не успели обернуться, как ворота немецкой сборной распечатались чудесным образом. Отточенная в СКА комбинация — Дадонов из-за ворот отдает назад, даже не глядя на шайбу. Знает, где будет Шипачев, «вологодский Кросби». А он там — только подставь клюшечку, замкни! 1:0!

Сборная России набрала такую форму, что страшно становится — не расплескать бы все это до главных матчей. В том же Кельне 7 лет назад сборная Быкова выносила всех за явным преимуществом до самого финала. Пока не столкнулась с чехами.

Вот сейчас молодая немецкая сборная не успевает за нашими. Уступая даже в азарте. Впрочем, до поры — к середине периода игра выровнялась. Не было у немцев печали, да свой же хоккеист подрубил в схватке у ворот лидера сборной Германии Тобиаса Ридера. Пытался бедняга подняться со льда — удалось не сразу. Поехал меняться, скрючившись от боли.

Но немцы играли все лучше и лучше. Это далеко не Италия. Все могло сложиться для них неплохо — если б сами не разбудили сборную России.

Смотрелся эпизод жутко. Тот самый Патрик Хагер, чью фамилию призывал запомнить Трефилов, вырубил на полном ходу Мозякина. Так, что Сергей подняться со льда был не в силах, увели под белы руки. В КХЛ против него так не играют лет десять, отвык от настоящей жесткости. В 36 любая травма может стать последней.

А Хагер, любимец Кельна, отправился отдыхать до конца матча. Как запомнили эту фамилию, так можно и забыть. Уходящего под трибуны Патрика российские фанаты окатили пивом. Спину оросило будь здоров — к ужасу стюардов.

Игрока сборной Германии и «Kolner Haie» в этом городе обдать пивом — это сюжет.

— Кстати, кельнское пиво не сравнить с дюссельдорфским. В Кельне легкое светлое, в Дюссельдорфе — жесткое темное, — развил тему русский корреспондент, живущий в Германии много лет. — У этих городов война настоящая, ненавидят друг друга. Если б сегодня играл Кельн против Дюссельдорфа — увидали бы, что это такое!

Но пока мы видели, как рассчитывается сборная России за Мозякина. Сначала Плотников словно русский медведь подмял под себя кого-то из немцев и с наслаждением охаживал кулачищами. Устроил персональный Сталинград. Потом гол Шипачева — получайте!

— «Вегас» забил, — размышлял вслух кто-то.

— Джек-пот, — отозвались эхом латвийские корреспонденты.

А вот вам от Проворова — 3:0! А вот клюшкой кому-то из немцев по физиономии от Артема Зуба. Обидно вам?

СО ВСЕМ УВАЖЕНИЕМ

Немцы выкатились на второй период как-то робко. Словно с задачей: не наполучать еще. Не закончить матч как итальянцы, тоскуя на пресс-конференции об отсутствии уважения. Вот Олег Знарок заправляет рубашку — словно лично посетил в перерыве немецкое логово, переговорил с Хагером.

Без уважения обошелся Проворов с Кинком, уронив у борта. Кинк еще долго сидел на скамейке с открытым ртом, поражаясь: неужели он до сих пор здесь после такого контакта с рекламным щитом, а не в госпитале?

Панарин сначала подстреливал шайбой Плахту, следом выводил на бросок Гусева. Который со всем уважением и добивал сборную Германии — 4:0! Где-то под трибунами смотрел все это по телевизору Хагер, любимец Кельна. Быть может, плакал.

Пока Мозякина везли обследоваться с подозрением на сотрясение мозга, сборная издевалась над хоккейными талантами обидчиков — 5:0! Пожалуй, сборная Уве Круппа из 2010-го была поинтереснее. В этой не за что взглядом зацепиться. Ее хватало на ответный гол, да и тот можно считать подарком от Василевского. Знаком уважения — при счете 0:5….

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Россияне слегка расслабились, заведенный Плотников схватил ненужное удаление — и Василевский пропустил во второй раз. А в концовке, уже после шайбы Кучерова, — и в третий. Разгрома не вышло. Теперь главный вопрос — вернется ли Мозякин?

Юрий ГОЛЫШАК

из Кельна.