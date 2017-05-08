За Мозякина немцам мстили кулаками и шедеврами. Россия выиграла перед 9 Мая
Сборная России в матче с Германией потеряла Сергея Мозякина, но сполна отомстила за капитана, выиграв накануне Дня Победы.
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С русскими немцами и без истерии о Дне победы
Чемпионат мира по хоккею — такой турнир, что вне политики он быть не может, как не пытайся. Мало того, что забава с шайбой — национальный вид спорта, так ещё и мировое первенство проходит в мае, то и дело накладываясь на один из главных праздников в нашей стране. Отсюда и речи высших чинов о том, что 9 мая проигрывать никак нельзя. А уж если такой казус произошёл — всенародного негодования не избежать. Поражение, которое сборная России потерпела в 2013 году от французов, Зинэтуле Билялетдинову припоминают до сих пор. Но одно дело проиграть Франции на финском льда, и совсем другое — скрестить клюшки с немцами на земле, где в середине прошлого века проливалась кровь.
В России День победы празднуют 9 мая, но по немецкому времени война завершилась на день раньше. Таким образом, для немцев особенной является именно дата матча с российской сборной.
В национальной команде пока не знают, а точнее — не говорят, какие мероприятия запланированы на 9 мая. Сборная России в этот день не играет, а вместо этого отправится в
На этом турнире принято делать отсылки к ЧМ-2010, который также проходил в Кёльне. Тогда сборная России завоевала серебро, а немцев мы обыграли дважды: на групповом этапе и в полуфинале, где хозяева хорошенько покусали команду Быкова и Захаркина. Но если вспоминать матчи, которые российская сборная проводила с немцами в 8 или 9 мая, то вспоминается Стокгольм-2013. Тогда победа над Германией со счётом 2:0 не уберегла россиян от последующего вылета в четвертьфинале от американских студентов. Впрочем, из того состава ни один игрок до Кёльна не доехал, больно уж молодую сборную собрал в этом году Олег Знарок. К примеру, дебютант национальной команды Артём Зуб четыре года назад выступал на юниорском чемпионате мира в Сочи, а о первой сборной даже не мечтал.
«Шипачёвцы» услышали Знарка, а Плотников вступился за Мозякина
Разгромная победа над Италией — не повод для радикальных перемен. Тренерский штаб оставил сочетания неизменными, но
Но всё же стихия наиболее творческого звена сборной России — это большинство. Мы уже сравнивали игру «шипачёвцев» с футбольной «Барселоной», которая весь матч может провести на чужой половине поля. Вот и лидеры нашей хоккейной сборной способны не вылезать из зоны атаки, плетя кружева и ломая сопернику голову хитроумными скидками. С итальянцами такая игра звену Шипачёва удавалась даже в равных составах, но с более крепкими немцами потребовалось численное преимущество. Новобранец «Вегаса» пусть и забил после ошибки Томаса Грайсса, с которым он скоро встретится в НХЛ, его броску предшествовал отрезок, когда пятёрка россиян обращалась с шайбой так, будто она привязана к клюшке. В ассистенты Шипачёву записали Панарина и… Гусева. Никита впервые в карьере впервые вышел на лёд со своим предшественником в СКА и объектом многочисленных сравнений.
Почему же в спецбригаде большинства вместе со звеном Шипачёва вышел Гусев, а не Сергей Мозякин, который начиная с игр Евротура дежурил в этом сочетании на синей линии? Само большинство, которое реализовала сборная России, возникло после того, как её капитан получил травму и только при посторонней помощи ушёл в раздевалку. Патрик Хагер, который сзади провёл подсечку против Мозякина, получил 5+20 и был изгнан с площадки. Правда, в большинстве наша команда играла не пять, а три минуты. Дело в том, что за партнёра заступился Сергей Плотников, моментально бросившийся на «убийцу» Мозякина. Малый штраф — это та малая цена, которую можно заплатить, когда речь заходит о чувстве локтя и командном духе. Полновесной же месть за капитана стала после того, как Иван Проворов во всё том же большинстве забросил первую шайбу за сборную России. Потом, правда, гол переписали на «телохранителя» Мозякина.
Немцы огрызнулись, но последнее слово за Кучеровым
Немцы, конечно, огрызались. А могло ли быть иначе на домашнем чемпионате мира? Даже если учесть, что «Ланксесс-Арена» этим вечером была
После матча с Италией Знарок усмехался, отвечая на вопрос, не думал ли он спрятать Плотникова, на которого накануне развернулась охота. Мол, Сергей такой игрок, что скорее от него нужно прятать соперников. Эту репутацию он подтвердил в матче с Германией. Один из любимчиков Знарка не только заступился за Мозякина, но и ввязался в потасовку, которая привела к очередной шайбе сборной России. Арбитры решили удалить одного ЯсинаЭхлица, после чего Панарин и Гусев вновь продемонстрировали не пойми откуда взявшееся взаимопонимание. Никита пока забивает исключительно с партнёрами по СКА и Панарным, а вот в звене со старым другом Кучеровым дела идут не так гладко. Зато сам форвард «Тампы-Бэй»
Третий период сборная России проиграла, но стоит ли считать это ложкой дёгтя? Разве что для Василевского, который в пропущенных шайбах не виноват. Сначала его подставил Андрей Миронов, который на этом чемпионате мира не слишком удачно играет на пятаке, а затем Филип Гогулла успешно подставил клюшку. Впрочем, это было не последнее слово. Кучеров, а с остервенением добил шайбу в ворота после своего же броска, а на последней минуте немцы сделали счёт чуть более приличным. Сборная России одержала уверенную победу над хозяевами турнира, которые до этого разбили американцев и долгое время упирались в битве со шведами. Теперь Знарок со своими парнями теперь могут провести 9 мая так, им заблагорассудится. Камень в них теперь точно никто не кинет.
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|Марко Штурм
|Олег Знарок
|Томас Грайсс
|Андрей Василевский
|1-й период
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов, А. Панарин)
|01:04
|04:42
|Патрик Раймер
|Артемий Панарин
|08:54
|13:27
|Патрик Хагер
|13:27
|Патрик Хагер
|Сергей Плотников
|13:27
|Вадим Шипачев (Н. Гусев, А. Панарин)
|17:10
|Сергей Плотников (И. Проворов, Вик. Антипин)
|18:15
|Артем Зуб
|19:17
|2-й период
|30:16
|Ясин Элиц
|Никита Гусев (Ант. Белов, А. Панарин)
|31:10
|Никита Кучеров
|35:16
|Андрей Миронов
|38:11
|3-й период
|45:53
|Брокс Мацек (М. Мюллер, Д. Зайденберг)
|Вадим Шипачев
|46:29
|Сергей Плотников
|48:02
|48:34
|Филип Гогулла (К. Эрхофф, Д. Кахун)
|Никита Кучеров (А. Панарин)
|51:40
|59:09
|Фредерик Тиффельс (М. Кинк, Д. Зайденберг)
|29
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол