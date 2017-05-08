Панарин набрал 4 очка в матче с Германией и вышел в лидеры гонки бомбардиров ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
17:15 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
17:15 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29679666/
8 мая 2017, 20:20 | Чемпионат.com

Панарин набрал 4 очка в матче с Германией и вышел в лидеры гонки бомбардиров ЧМ

Нападающий сборной России Артемий Панарин сделал четыре голевые передачи в победном матче с Германией (6:3) на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

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Это позволило ему выйти в лидеры гонки бомбардиров турнира.

В трёх сыгранных матчах Артемий Панарин отметился тремя заброшенными шайбами и шестью передачами, набрав девять очков. Второе место делят три канадских игрока, у которых по семь очков, — Натан Маккинон, Джефф Скиннер и Тайсон Бэрри. По шесть очков набрали россияне Никита Кучеров и Вадим Шипачёв.
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8 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Германия 3:6
(0:3, 0:2, 3:1)
Россия
Главные тренеры
Марко Штурм Олег Знарок
Вратари
Томас Грайсс Андрей Василевский
1-й период
Вадим Шипачев (Е. Дадонов, А. Панарин) 01:04
04:42 Патрик Раймер
Артемий Панарин 08:54
13:27 Патрик Хагер
13:27 Патрик Хагер
Сергей Плотников 13:27
Вадим Шипачев (Н. Гусев, А. Панарин) 17:10
Сергей Плотников (И. Проворов, Вик. Антипин) 18:15
Артем Зуб 19:17
2-й период
30:16 Ясин Элиц
Никита Гусев (Ант. Белов, А. Панарин) 31:10
Никита Кучеров 35:16
Андрей Миронов 38:11
3-й период
45:53 Брокс Мацек (М. Мюллер, Д. Зайденберг)
Вадим Шипачев 46:29
Сергей Плотников 48:02
48:34 Филип Гогулла (К. Эрхофф, Д. Кахун)
Никита Кучеров (А. Панарин) 51:40
59:09 Фредерик Тиффельс (М. Кинк, Д. Зайденберг)
Статистика
29 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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