Панарин набрал 4 очка в матче с Германией и вышел в лидеры гонки бомбардиров ЧМ
Нападающий сборной России Артемий Панарин сделал четыре голевые передачи в победном матче с Германией (6:3) на чемпионате мира по хоккею 2017 года.
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Это позволило ему выйти в лидеры гонки бомбардиров турнира.
В трёх сыгранных матчах Артемий Панарин отметился тремя заброшенными шайбами и шестью передачами, набрав девять очков. Второе место делят три канадских игрока, у которых по семь очков, — Натан Маккинон, Джефф Скиннер и Тайсон Бэрри. По шесть очков набрали россияне Никита Кучеров и Вадим Шипачёв.
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Главные тренеры
|Марко Штурм
|Олег Знарок
Вратари
|Томас Грайсс
|Андрей Василевский
|1-й период
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов, А. Панарин)
|01:04
|04:42
|Патрик Раймер
|Артемий Панарин
|08:54
|13:27
|Патрик Хагер
|13:27
|Патрик Хагер
|Сергей Плотников
|13:27
|Вадим Шипачев (Н. Гусев, А. Панарин)
|17:10
|Сергей Плотников (И. Проворов, Вик. Антипин)
|18:15
|Артем Зуб
|19:17
|2-й период
|30:16
|Ясин Элиц
|Никита Гусев (Ант. Белов, А. Панарин)
|31:10
|Никита Кучеров
|35:16
|Андрей Миронов
|38:11
|3-й период
|45:53
|Брокс Мацек (М. Мюллер, Д. Зайденберг)
|Вадим Шипачев
|46:29
|Сергей Плотников
|48:02
|48:34
|Филип Гогулла (К. Эрхофф, Д. Кахун)
|Никита Кучеров (А. Панарин)
|51:40
|59:09
|Фредерик Тиффельс (М. Кинк, Д. Зайденберг)
Статистика
|29
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол