Панарин набрал 4 очка в матче с Германией и вышел в лидеры гонки бомбардиров ЧМ

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это позволило ему выйти в лидеры гонки бомбардиров турнира.

В трёх сыгранных матчах Артемий Панарин отметился тремя заброшенными шайбами и шестью передачами, набрав девять очков. Второе место делят три канадских игрока, у которых по семь очков, — Натан Маккинон, Джефф Скиннер и Тайсон Бэрри. По шесть очков набрали россияне Никита Кучеров и Вадим Шипачёв.