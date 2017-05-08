Белорусские хоккеисты потерпели третье поражение на чемпионате мира

После двух поражений на старте от финнов (2:3) и чехов (1:6) у белорусов был день отдыха. Главный тренер белорусской команды Дэйв Льюис перед поединком с действующими чемпионами планеты канадцами провел перестановку на последнем рубеже обороны — вместо Кевина Лаланда на лед вышел Михаил Карнаухов. Кроме того, не смогли помочь команде Владимир Денисов и Андрей Костицын. Начало поединка прошло при преимуществе более мастеровитых канадцев и в начале 6-й минуты Брэйден Пойнт открыл счет. Родоночальники хоккея могли еще несколько раз добиться, но успеха. но Карнаухов был на высоте. Незадолго до первого перерыва белорусы получили численный перевес, но не сумели реализовать удаление Митча Мррнера. Соперники в самом начале второго периода дважды подряд играли в большинстве и если при удалении Евгения Ковыршина белорусы выстояли, то малый штраф Артема Волкова обернулся голом Натана Маккиннона. Канаские хоккеисты действовали очень уверенно, постоянно опережая белорусов, у которых ничего не получалось. Лишь мастерство Карнаухова долгое время спасало от пропущенных шайб, но за 5 минут до второго перерыва и вратарь оказался не у дел, позволив Маккиннону оформить голевой дубль. Заключительная двадцатиминутка ничем не отличалась от предыдущих и североамериканцы еще трижды поразили ворота белорусской дружины.

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Позже в группе В состоится матч сборных Финляндии и Чехии (начало в 21.15; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Положение команд перед этой встречей: Канада — 9 очков (3 игры), Швейцария — 5 (2), Франция — 3 (2), Чехия — 3 (2), Норвегия — 3 (2), Финляндия — 3 (2), Словения — 1 (2), Беларусь — 0 (3). Свой следующий поединок белорусы проведут 10 мая против швейцарских хоккеистов.

В группе А в германском Кельне одни из хозяев чемпионата мира немецкие хоккеисты встречались с россиянами и проиграли со счетом 3:6 (0:3, 0:2, 3:1). В 21.15 начнется встреча сборных США и Швеции (прямая трансляция на «Беларусь 2»).