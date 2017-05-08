Белорусские хоккеисты потерпели третье поражение на чемпионате мира

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
17:15 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
17:15 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
21:15 1-й период Финляндия 2
Чехия 0
тв
Группа A
21:15 1-й период США 0
Швеция 1
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29679580/
8 мая 2017, 19:52 | БЕЛТА

Белорусские хоккеисты потерпели третье поражение на чемпионате мира

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси потерпели третье поражение подряд на чемпионате мира в Париже, уступив команде Канады с «сухим» счетом 0:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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После двух поражений на старте от финнов (2:3) и чехов (1:6) у белорусов был день отдыха. Главный тренер белорусской команды Дэйв Льюис перед поединком с действующими чемпионами планеты канадцами провел перестановку на последнем рубеже обороны — вместо Кевина Лаланда на лед вышел Михаил Карнаухов. Кроме того, не смогли помочь команде Владимир Денисов и Андрей Костицын. Начало поединка прошло при преимуществе более мастеровитых канадцев и в начале 6-й минуты Брэйден Пойнт открыл счет. Родоночальники хоккея могли еще несколько раз добиться, но успеха. но Карнаухов был на высоте. Незадолго до первого перерыва белорусы получили численный перевес, но не сумели реализовать удаление Митча Мррнера. Соперники в самом начале второго периода дважды подряд играли в большинстве и если при удалении Евгения Ковыршина белорусы выстояли, то малый штраф Артема Волкова обернулся голом Натана Маккиннона. Канаские хоккеисты действовали очень уверенно, постоянно опережая белорусов, у которых ничего не получалось. Лишь мастерство Карнаухова долгое время спасало от пропущенных шайб, но за 5 минут до второго перерыва и вратарь оказался не у дел, позволив Маккиннону оформить голевой дубль. Заключительная двадцатиминутка ничем не отличалась от предыдущих и североамериканцы еще трижды поразили ворота белорусской дружины.

Позже в группе В состоится матч сборных Финляндии и Чехии (начало в 21.15; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Положение команд перед этой встречей: Канада — 9 очков (3 игры), Швейцария — 5 (2), Франция — 3 (2), Чехия — 3 (2), Норвегия — 3 (2), Финляндия — 3 (2), Словения — 1 (2), Беларусь — 0 (3). Свой следующий поединок белорусы проведут 10 мая против швейцарских хоккеистов.

В группе А в германском Кельне одни из хозяев чемпионата мира немецкие хоккеисты встречались с россиянами и проиграли со счетом 3:6 (0:3, 0:2, 3:1). В 21.15 начнется встреча сборных США и Швеции (прямая трансляция на «Беларусь 2»).
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8 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Беларусь 0:6
(0:1, 0:2, 0:3)
Канада
Главные тренеры
Дэйв Льюис Джон Купер
Вратари
Михаил Карнаухов Кэлвин Пикар
1-й период
Брэйден Пойнт (Т. Конекны, М. Марнер) 05:08
Митчелл Марнер 15:54
2-й период
21:53 Евгений Ковыршин
24:06 Артем Волков
Натан Маккиннон (М. Марнер, Т. Бэрри) 24:20
Натан Маккиннон (Дж. Скиннер, К. Жиру) 35:21
35:44 Кристиан Хенкель
39:43 Роман Граборенко
3-й период
41:04 Олег Евенко
Джефф Скиннер (Н. Маккиннон, М. Матесон) 47:01
48:11 Павел Воробей
Клод Жиру (Дж. Скиннер, Дж. Моррисси) 50:16
Трэвис Конекны 52:28
Брэйден Пойнт (Т. Конекны, М-Э. Власик) 54:42
Митчелл Марнер 58:49
Статистика
12 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Стефан Фонселиус (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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