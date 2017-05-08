Бадюков: Против Мозякина Хагер сделал подсечку, а Плотников мог бы ещё навалять

По мнению Бадюкова, в этом эпизоде со стороны немецкого игрока имела место подсечка.

«Специально ли бил Хагер? Да, там была подсечка. У нас в КХЛ это карается. Хагер подъехал сзади к игроку, не владеющему шайбой. Прошла информация, что у Сергея не всё в порядке со здоровьем. Пока я не могу говорить, что именно с ним. Повреждена нижняя часть тела, нездоровым Сергей играет. Именно это и послужило причиной того, что он сейчас отсутствует. Была подсечка сзади. Жига Еглич был дисквалифицирован на два матча, и я думаю, что здесь тоже будет просмотр эпизода. По крайней мере, Плотников правильно сделал, надо было ещё навалять», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.