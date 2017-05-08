У Мозякина подозрение на сотрясение мозга
КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Сергей Мозякин мог получить сотрясение мозга в матче чемпионата мира с командой Германии. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомы с ситуацией.
После атаки сзади немецкого форварда Патрика Хагера в первом периоде матча Мозякин остался лежать на льду. Форвард покинул площадку с посторонней помощью, его увели в раздевалку. Хагер получил
«У него подозрение на сотрясение мозга, его повезут на МРТ», — сообщил источник.
Счет после первого периода матча 3:0 в пользу россиян.
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