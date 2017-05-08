Мозякин получил травму в матче с Германией
КЕЛЬН, 8 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Капитан сборной России по хоккею Сергей Мозякин получил травму в матче группового этапа чемпионата мира с командой Германии.
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Встреча проходит в эти минуты Кельне, по ходу первого периода сборная России ведет в счете 1:0.
Во второй половине первого периода Мозякин получил удар со стороны Патрика Хагера и упал на лед. Покинуть площадку российский форвард смог только при помощи доктора, после чего был уведен в раздевалку. Хагер за удар был наказан
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