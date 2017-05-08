После первого периода сборная России выигрывает у хозяев ЧМ
В Кельне в матче третьего тура чемпионата мира по хоккею сборная России встречается с хозяевами турнира — немецкими хоккеистами. После первого периода — счёт 3:0 в пользу россиян.
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Счёт уже на второй минуте встречи открыл Вадим Шипачев, с пятачка замкнувший передачу Евгения Дадонова
Нужно отдать должное сборной Германии — быстрый гол не выбил ее из колеи. Немцы смогли навязать нашей команде вязкую борьбу, и к середине периода уже вели по броскам в створ ворот — 8:6, а нашему голкиперу Андрею Василевскому пришлось продемонстрировать свое мастерство.
На 14-й минуте периоде Патрик Хагер крайне грубо сыграл против Сергея Мозякина и схлопотал
Поэтому вторая шайба, влетевшая в ворота Грайсса за 3 минуты до конца периода, оказалась очень кстати. Дубль оформил Вадим Шипачев, которому ассистировали Гусев и Панарин. В этот момент сборная России.
В итоге удаление Хагера дорого обошлось немцам. Вслед за Шипачевым большинство реализовал Иван Проворов — и команды отправились отдыхать при счете 3:0 в пользу сборной России.
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