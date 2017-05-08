Русские, живущие в Кёльне: Россия должна выиграть чемпионат—2017!

«В Германии праздник отмечают сегодня. Когда подписывали договор, здесь было ещё 23 часа, а в России уже 24, поэтому там 9 мая. Болеть буду за Россию, а отмечаю праздник 8 мая, потому что живу здесь.

Россия должна выиграть этот чемпионат мира, даже не обсуждается! Основным соперником будут канадцы. В финале будут играть Россия с Канадой, россияне должны выиграть. Есть русские, живущие в Кёльне, но болеющие за сборную Германии, — сказал болельщик.

Немцы ранее на групповом обыграли команду США (2:1), а на следующий день разгромно проиграли шведам (2:7). Россияне одолели шведов (2:1 ШБ), а затем разгромили итальянцев (10:1). Кроме того, известно, что на матч проданы все билеты, ожидается аншлаг.