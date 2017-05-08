Беларусь — Канада: белорусы без Денисова и Андрея Костицына, канадцы — с Кутюрье
Стали известны составы сборных Беларуси и Канады на матч группового этапа чемпионата мира-2017.
КАНАДА: Пикар (Джонсон); Демер — Власик, Дюшен — Шайфли — О'Райли; Бэрри — де Хаан, Жиру — Маккиннон — Скиннер; Морисси — Матесон, Конечны — Марнер — Пойнт; Шенн — Кутюрье — Симмондс; Киллорн.
БЕЛАРУСЬ: Карнаухов (Трус); Коробов — Лисовец, Павлович — Стась — Лингле; Хенкель — Шинкевич, Кулаков — Ковыршин — С. Костицын; Граборенко — Евенко, Демков — Волков — Дрозд; Когалев — Шарангович — Стефанович; Воробей, Карабань.
Положение в группе: 1. Канада — 6 очков (2 игры). 2. Швейцария — 5 (2). 3. Франция — 3 (2). 4. Чехия — 3 (2). 5. Норвегия — 3 (2). 6. Финляндия — 3 (2). 7. Словения — 1 (2). 8. БЕЛАРУСЬ — 0 (2).
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