Рене Фазель: Я большой поклонник идеи с 12 командами на ЧМ

— Недавно вы были на Украине и подняли тему расширения дивизион IA (чемпионат мира в этом дивизионе проходил в этом году в Киеве), сократив количество участников в элитном дивизионе чемпионата мира до 14.

— У меня был там разговор с Алпо Сухоненом, менеджером сборной Австрии. Он высказал мнение, что дивизион IA следовало бы расширить. Там сейчас всего шесть команд, из которых две вылетают в IB, а еще две — поднимаются наверх. Такой формат не очень удобен и доставляет сложности. И он предложил увеличить количество сборных до восьми или десяти. И в то же время, возможно, сократить элитный дивизион до 14 команд. Пока — это просто идея. Конкретных планов нет. Но ее стоит обсудить. Каждые 3−4 года мы стараемся осматриваться, ищем проблемные места, продумываем, что можно было бы улучшить.

Что мне не нравится в нынешнем формате — команды, которые выходят в элиту, сразу же ее и покидают, практически ничего не показывая. В этом году Италии и Словении будет очень сложно удержаться. Поэтому, возможно, было бы разумно сделать меньше мест, скажем, 14, переведя две сборные в дивизион IA, что повысит конкуренцию сразу в двух дивизионах и увеличит количество матчей в низшем, а это пойдет только на пользу этим сборным в плане опыта. Так что будем обсуждать. Но если придем к мнению, что изменения нужны — на этот счет еще предстоит переговорить с представителями дивизиона IA. Когда я был в Киеве — у некоторых сборных возникали вопросы.

— Смысл в том, что расширение дивизиона IA до 10 или даже 12 команд могло бы сделать его более интересным и привлекательным?

— Именно об этом и говорил Сухонен. Даже с восемью было бы лучше. Другое дело, что если увеличивать количество участников — потребуются две арены. Требования к инфраструктуре будут другими. Плюс затраты на логистику увеличатся. Сейчас, с шестью командами, все очень просто организовать. Достаточно одного дворца. Тем не менее мне нравится эта идея. Почему бы ее хотя бы не обсудить? А то и попробовать осуществить. Тем более что уровень команд выравнивается. Словенцы подтянулись. Итальянцы со словаками до овертайма доигрались. Обострение конкуренции на обоих уровнях — это здорово.

— В ближайшие годы чемпионат мира в элитном дивизионе будет, по сути, главным турниром планеты ввиду большого количества энхаэловцев (ожидается, что на ЧМ-2017 будет заявлено около 100 представителей НХЛ). Нет ли планов сократить количество участников до 12, как на Олимпиаде?

— Знаете, я большой поклонник идеи с 12 командами. Это сделало бы турнир потрясающе интересным. Идеальный вариант. Но чисто политически будет неимоверно сложно провести такое сокращение. Расширить будет во много раз проще, чем сократить, хотя расширение мы не рассматриваем. Все возможно, но в данном случае возникнут большие трудности.

— Само собой, что далеко не все федерации поддержат подобное решение. Но, как я понимаю, мнение федераций с топ-сборными имеет больший вес, чем остальных?

— Тут еще такой фактор, что это многое упростит, снизит затраты. Будет не 10 матчей, а максимум восемь. По пять в группе, дальше плей-офф. Уровень в целом будет повыше, что может вызвать больший интерес. Если сделать два дивизиона по 12 команд — это могло бы даже принести больше пользы. И сделать оба турнира весьма привлекательными.