Рене Фазель: Я большой поклонник идеи с 12 командами на ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
17:15 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
17:15 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29678545/
8 мая 2017, 16:49 | Спорт-Экспресс

Рене Фазель: Я большой поклонник идеи с 12 командами на ЧМ

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель — об оптимальном числе участников чемпионата мира.

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— Недавно вы были на Украине и подняли тему расширения дивизион IA (чемпионат мира в этом дивизионе проходил в этом году в Киеве), сократив количество участников в элитном дивизионе чемпионата мира до 14.

— У меня был там разговор с Алпо Сухоненом, менеджером сборной Австрии. Он высказал мнение, что дивизион IA следовало бы расширить. Там сейчас всего шесть команд, из которых две вылетают в IB, а еще две — поднимаются наверх. Такой формат не очень удобен и доставляет сложности. И он предложил увеличить количество сборных до восьми или десяти. И в то же время, возможно, сократить элитный дивизион до 14 команд. Пока — это просто идея. Конкретных планов нет. Но ее стоит обсудить. Каждые 3−4 года мы стараемся осматриваться, ищем проблемные места, продумываем, что можно было бы улучшить.

Что мне не нравится в нынешнем формате — команды, которые выходят в элиту, сразу же ее и покидают, практически ничего не показывая. В этом году Италии и Словении будет очень сложно удержаться. Поэтому, возможно, было бы разумно сделать меньше мест, скажем, 14, переведя две сборные в дивизион IA, что повысит конкуренцию сразу в двух дивизионах и увеличит количество матчей в низшем, а это пойдет только на пользу этим сборным в плане опыта. Так что будем обсуждать. Но если придем к мнению, что изменения нужны — на этот счет еще предстоит переговорить с представителями дивизиона IA. Когда я был в Киеве — у некоторых сборных возникали вопросы.

— Смысл в том, что расширение дивизиона IA до 10 или даже 12 команд могло бы сделать его более интересным и привлекательным?

— Именно об этом и говорил Сухонен. Даже с восемью было бы лучше. Другое дело, что если увеличивать количество участников — потребуются две арены. Требования к инфраструктуре будут другими. Плюс затраты на логистику увеличатся. Сейчас, с шестью командами, все очень просто организовать. Достаточно одного дворца. Тем не менее мне нравится эта идея. Почему бы ее хотя бы не обсудить? А то и попробовать осуществить. Тем более что уровень команд выравнивается. Словенцы подтянулись. Итальянцы со словаками до овертайма доигрались. Обострение конкуренции на обоих уровнях — это здорово.

— В ближайшие годы чемпионат мира в элитном дивизионе будет, по сути, главным турниром планеты ввиду большого количества энхаэловцев (ожидается, что на ЧМ-2017 будет заявлено около 100 представителей НХЛ). Нет ли планов сократить количество участников до 12, как на Олимпиаде?

— Знаете, я большой поклонник идеи с 12 командами. Это сделало бы турнир потрясающе интересным. Идеальный вариант. Но чисто политически будет неимоверно сложно провести такое сокращение. Расширить будет во много раз проще, чем сократить, хотя расширение мы не рассматриваем. Все возможно, но в данном случае возникнут большие трудности.

— Само собой, что далеко не все федерации поддержат подобное решение. Но, как я понимаю, мнение федераций с топ-сборными имеет больший вес, чем остальных?

— Тут еще такой фактор, что это многое упростит, снизит затраты. Будет не 10 матчей, а максимум восемь. По пять в группе, дальше плей-офф. Уровень в целом будет повыше, что может вызвать больший интерес. Если сделать два дивизиона по 12 команд — это могло бы даже принести больше пользы. И сделать оба турнира весьма привлекательными.

С другой стороны, при 16 участниках есть свои плюсы. Скажем, Южная Корея выбилась сейчас в элитный дивизион. При формате с 12 командами это было почти невозможно. Надо рассмотреть все плюсы и минусы, изучить опыт пяти последних лет. Если можно что-то улучшить — надо улучшать. Другое дело, что есть еще вопрос маркетинга. Наш партнер в этой области ратует за 16 участников, поскольку хочет продавать телеправа в как можно большее количество стран. Правда, при серьезном переформатировании прав на дивизион IA могут стать более привлекательными.
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