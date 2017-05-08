Хоккеист Эрхофф внесен в заявку сборной Германии на ЧМ перед игрой с Россией

Эрхофф в нынешнем сезоне провел 36 матчей за «Кельнер» в регулярном чемпионате Германии, набрав 23 (8 шайб + 15 передач) балла за результативность, а также отметился одним голом в семи играх плей-офф, в котором «акулы» дошли до четвертьфинала. Ранее 34-летний защитник выступал в НХЛ за «Сан-Хосе», «Ванкувер», «Баффало», «Питтсбург», «Лос-Анджелес» и «Чикаго», проведя в общей сложности 789 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 339 (74+265) очков. В плей-офф Эрхофф провел 73 матча, в которых забросил 7 шайб и сделал 27 результативных передач.

Сборная Германии, набравшая три очка в двух стартовых матчах чемпионата мира, в понедельник сыграет с командой России, в активе которой пять баллов.