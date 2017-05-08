Хоккеист Эрхофф внесен в заявку сборной Германии на ЧМ перед игрой с Россией
МОСКВА, 8 мая —
Р-Спорт. Сборная Германии по хоккею включила в заявку на чемпионат мира защитника немецкого «Кельнер Хайе» Кристиана Эрхоффа, сообщается в официальном аккаунте турнира в Twitter.
Эрхофф в нынешнем сезоне провел 36 матчей за «Кельнер» в регулярном чемпионате Германии, набрав 23 (8 шайб + 15 передач) балла за результативность, а также отметился одним голом в семи играх
Сборная Германии, набравшая три очка в двух стартовых матчах чемпионата мира, в понедельник сыграет с командой России, в активе которой пять баллов.
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