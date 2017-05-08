Сборная Канады дозаявила форварда Шона Кутюрье в состав на чемпионат мира по хоккею
МОСКВА, 8 мая —
Р-Спорт. Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Шон Кутюрье внесен в заявку сборной Канады на чемпионат мира, который проходит в Кельне и Париже, сообщается в официальном аккаунте турнира в Twitter.
Кутюрье в нынешнем сезоне провел 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 34 (14 шайб + 20 результативных передач) очка. «Филадельфия» по итогам «регулярки» заняла 11-е место в Восточной конференции и не попала в
Сборная Канады, стартовавшая на чемпионате мира с двух побед, в понедельник сыграет со сборной Белоруссии.
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