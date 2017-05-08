Сборная Канады дозаявила форварда Шона Кутюрье в состав на чемпионат мира по хоккею

Кутюрье в нынешнем сезоне провел 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 34 (14 шайб + 20 результативных передач) очка. «Филадельфия» по итогам «регулярки» заняла 11-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.

Сборная Канады, стартовавшая на чемпионате мира с двух побед, в понедельник сыграет со сборной Белоруссии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash">#IIHFWorlds</a> roster update: Canada (<a href="https://twitter.com/HC_Men">@HC_Men</a>) adds forward Sean Couturier of the <a href="https://twitter.com/NHLFlyers">@NHLFlyers</a>. <a href="https://t.co/dqO9dcJl48">https://t.co/dqO9dcJl48</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/861562064225128448">8 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>