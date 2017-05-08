Германия назвала состав на игру с Россией, дозаявлен Эрхофф
Стал известен состав национальной сборной Германии на третий матч группового этапа чемпионата мира со сборной России.
Ранее хозяева турнира одолели американцев, а позже разгромно проиграли шведам. Команда дозаявила защитника Кристиана Эрхоффа.
Томас Грайсс (Дэнни аус ден Биркен);.
Деннис Зайденберг — Мориц Мюллер, Тобиас Ридер — Брукс Мацек — Доминик Каун;.
Кристиан Эрхофф — Конрад Абельтсхаузер, Патрик Раймер — Ясин Эхлиц — Фредерик Тиффельс;.
Денис Ройль — Франк Хёрдлер, Патрик Хагер — Феликс Шютц — Филип Гогулла;.
Джастин Крюгер — Маркус Кинк, Маттиас Плахта — Янник Зайденберг — Геррит Фаузер.
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